Công an Việt - Trung tăng cường hợp tác chống bạo loạn lật đổ

Lãnh đạo Công an Việt Nam - Trung Quốc thống nhất tăng cường hợp tác về các lĩnh vực chống tội phạm, nhất là chống âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ.

Tối 26/6, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Công an, dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an hội kiến với Thứ trưởng An ninh quốc gia Trung Quốc Thạch Hảo Dũng. Hội kiến diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc và dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Lãnh đạo Bộ Công an hai nước đã thống nhất tăng cường trao đổi thông tin, hợp tác về các lĩnh vực chống tội phạm, nhất là tội phạm kinh tế, tội phạm lợi dụng công nghệ cao, chống âm mưu "diễn biến hòa bình", "bạo loạn lật đổ", "cách mạng màu" của các thế lực thù địch.

Công an hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật nghiệp vụ, công nghệ cao, an ninh mạng; tập huấn nghiệp vụ và ngoại ngữ. Vai trò của Cơ quan Đại diện hai Bộ sẽ được nâng cao; cơ chế tiếp xúc, trao đổi định kỳ giữa Cơ quan Đại diện Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc cũng được nghiên cứu triển khai tại mỗi nước nhằm tăng sự gắn kết trong hợp tác.

Hai Thứ trưởng thống nhất duy trì và nâng cao hiệu quả của cơ chế luân phiên Đối thoại an ninh chiến lược cấp Thứ trưởng giữa hai Bộ, xây dựng cơ chế này trở thành khuôn khổ hợp tác trụ cột, thực chất trong tổng thể các cơ chế hợp tác, đối thoại giữa hai nước.

Thứ trưởng Lương Tam Quang làm việc với Thứ trưởng Công an kiêm Cục trưởng Quản lý di dân quốc gia Trung Quốc Hứa Cam Lộ. Ảnh: Hiếu Nguyễn

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thứ trưởng Lương Tam Quang cũng làm việc với Thứ trưởng Công an kiêm Cục trưởng Quản lý di dân quốc gia Trung Quốc Hứa Cam Lộ. Hai người đồng cấp thống nhất thời gian tới hai bên thực hiện kế hoạch cao điểm phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép năm 2023 giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Vừa qua, trên lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh và phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép và hợp tác phòng, chống tội phạm, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc đã phối hợp triển khai đấu tranh có hiệu quả với tội phạm hình sự, ma túy, mua bán người, truy bắt đối tượng phạm tội và quản lý xuất nhập cảnh qua biên giới.

Trong năm 2022 Bộ Công an Việt Nam đã bắt, bàn giao cho Trung Quốc hai đối tượng truy nã đặc biệt nghiêm trọng mà Ủy ban Kiểm tra Giám sát kỷ luật Trung ương và Bộ Công an Trung Quốc quan tâm truy bắt nhiều năm nay.

Công an các tỉnh giáp biên hai nước đã tổ chức 10 cuộc hội đàm giữa lãnh đạo Công an 7 tỉnh Việt Nam với Công an tỉnh Quảng Tây, Vân Nam, thường xuyên trao đổi thư, công hàm, công văn, phối hợp điều tra, xác minh hàng trăm vụ việc liên quan tội phạm hình sự, ma túy, mua bán người, xuất nhập cảnh. Qua đó, củng cố quan hệ phối hợp công tác, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, bảo đảm an ninh biên giới hai nước.

Hoàng Thùy