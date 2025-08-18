Công an và Quỹ Kiến tạo Ước mơ trao nhà ở xã hội tại An Giang

Quỹ Kiến tạo Ước mơ do VNG bảo trợ phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra bàn giao 10 căn nhà xã hội tại xã Vĩnh Bình, tỉnh An Giang, ngày 14/8.

Buổi lễ bàn giao nhà hoàn thiện giai đoạn hai của chương trình trao tặng nhà ở xã hội diễn ra với sự tham dự của lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an), lãnh đạo xã Vình Bình, lãnh đạo VNG Group cùng Quỹ Kiến tạo Ước mơ, 10 hộ dân nhận nhà và 50 hộ nghèo tại địa phương.

Các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Bình trong buổi trao tặng nhà xã hội. Ảnh: VNG Group

Trước đó, trong giai đoạn một, hai đơn vị khảo sát thực tế tại nhiều hộ dân từ cuối tháng 4. Trong quá trình khảo sát, đoàn công tác ghi nhận nhiều hộ dân sống trong căn nhà tạm bợ, xuống cấp với mái tôn cũ nát, vách tre yếu và nền đất thấp thường xuyên ngập nước, tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn, đặc biệt vào mùa mưa lũ.

Sau 4 tháng triển khai và thi công, 10 căn nhà được bàn giao cho các hộ dân cùng 10 bộ bàn ghế và 50 phần quà thiết yếu đến các gia đình khó khăn. Tổng giá trị tài trợ là 915 triệu đồng. Phát biểu tại sự kiện, Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh văn phòng CQCSĐT Bộ Công an nhấn mạnh, mỗi mái ấm được trao hôm nay là minh chứng cho tinh thần gắn bó và trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân với đồng bào. Ông cũng trân trọng sự đồng hành của VNG và Quỹ Kiến tạo Ước mơ trong hành trình sẻ chia này.

Bà Trương Cẩm Thanh, Giám đốc cấp cao Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG, Chủ tịch Quỹ Kiến tạo Ước mơ chia sẻ, mỗi mái nhà mới không chỉ che mưa, che nắng, còn khơi dậy niềm tin và nghị lực cho các gia đình. "VNG và Quỹ Kiến tạo Ước mơ tự hào được đồng hành trong hành trình mang đến những mái ấm yêu thương, góp phần xây dựng cộng đồng an cư và phát triển bền vững", bà Thanh nhấn mạnh.

Trong niềm vui nhận nhà mới, đại diện một trong những hộ dân được hỗ trợ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các cấp và đơn vị hỗ trợ để có được mái ấm kiên cố. "Buổi lễ hôm nay là khoảnh khắc ý nghĩa đối với gia đình họ và các hộ được nhận nhà", hộ đại diện bày tỏ.

Đại diện lực lượng công an và VNG Group bàn giao nhà cho hộ dân khó khăn. Ảnh: VNG Group

Trong 6 tháng cuối năm, VNG Group và Quỹ Kiến tạo Ước mơ sẽ tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan ban ngành mở rộng khảo sát và trao tặng nhà ở xã hội tại nhiều tỉnh thành khác, nhằm nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng trên toàn quốc.

Theo số liệu cập nhật đến ngày 30/7 từ Bộ Dân tộc và Tôn giáo, có 23/34 địa phương trên cả nước đã công bố hoàn thành việc xóa nhà tạm, tương ứng với khoảng 283.000 căn nhà đã được hỗ trợ cho các hộ nghèo. Dự kiến 11 địa phương còn lại sẽ hoàn thành trước ngày 20/8.

Quỹ Kiến tạo Ước mơ thành lập năm 2023 dưới sự bảo trợ của VNG với sứ mệnh tạo ra những thay đổi thiết thực cho các cộng đồng yếu thế thông qua việc cải thiện điều kiện sống và học tập. Ngoài hỗ trợ nhà ở, quỹ còn triển khai các dự án xây dựng trường học cho học sinh vùng sâu vùng xa góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển trên cả nước.

Thanh Thư