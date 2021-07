Công an TP HCM truy tìm tử tù nhiễm Covid-19

Nguyễn Kim An, 27 tuổi, kẻ nhận án tử hình vì sát hại bạn học ném xuống cầu Tân Thuận, đã bỏ trốn và được xác định dương tính Covid -19, ngày 15/7.

Nguồn tin từ Công an TP HCM cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự cùng công an các quận huyện đang truy tìm Nguyễn Kim An, quê Bình Thuận. Anh ta bị TAND TP HCM tuyên án tử hình về tội Giết người và Cướp tài sản hồi tháng 9/2015.

"Kẻ này cao 1,63m, tóc ngắn, da trắng, chân đi khập khiễng do bị chấn thương, có vết hằn ở chân" và dương tính với Covid-19", nguồn tin cho biết.

Theo hồ sơ vụ án, An chơi thân và học cùng lớp với Đạt tại trường kỹ thuật chuyên về lập trình. Đầu năm 2014, trong lúc túng quẫn vì bị mất xe và máy tính, An nảy sinh ý định đầu độc bạn để cướp tài sản.

Ngày 25/2/2014, nam sinh mua 5 viên thuốc ngủ rồi rủ Đạt đi uống cà phê. Tại quán, anh ta bỏ thuốc vào ly nước của Đạt nhưng lượng thuốc không đủ mạnh, âm mưu của An bất thành. Hôm sau, hắn mua thuốc có hàm lượng cao hơn với giá 1,4 triệu đồng rồi nhờ Đạt đến nhà trọ của mình trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình) "chỉ bài học", nhằm thực hiện kế hoạch. An đi mua chai trà xanh, lén bỏ vốc thuốc ngủ đã xay nhuyễn vào rồi mời bạn uống. Một lúc sau Đạt lên cơn co giật.

Sợ bị phát hiện, An kẹp cổ bạn cho đến khi bất động. Nghĩ bạn đã chết, hắn lấy điện thoại iPhone rồi bỏ Đạt vào bao tải chờ đến khuya chở lên cầu Phú Mỹ (quận 2) ném xuống sông. Gây án xong hắn mang xe của nạn nhân gửi tại một bãi ở gần nhà.

Để đánh lạc hướng, ngày 27/2/2014, An gọi cho gia đình nạn nhân, thông báo Đạt bị bắt cóc và đòi 500 triệu đồng tiền chuộc. Nhiều ngày sau, anh ta liên tục nhắn tin đòi giao tiền nhưng sau đó thay đổi ý định và ném bỏ chiếc điện thoại của nạn nhân xuống kênh gần nhà.

Cảnh sát vào cuộc điều tra sau khi người dân phát hiện bao tải chứa xác Đạt dạt vào bờ. Bị mời lên làm việc, An thừa nhận hành vi phạm tội.

Văn Võ