Công an TP HCM tiếp nhận 34 người bị Mỹ trục xuất

34 người ở TP HCM vừa bị Mỹ trục xuất vì vi phạm pháp luật, hoặc không đủ điều kiện thường trú, được công an thành phố tiếp nhận để sàng lọc, giao về địa phương.

Ngày 23/3, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP HCM cho biết đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiếp nhận 34 công dân Việt Nam do phía Mỹ bàn giao theo quy định. Họ đều có hộ khẩu ở TP HCM, bị trục xuất do vi phạm pháp luật nước sở tại hoặc không đủ điều kiện thường trú.

Việc tiếp nhận được thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của công dân. Lực lượng chức năng đã xác minh nhân thân, hỗ trợ ban đầu, sau đó bàn giao họ về địa phương, gia đình để ổn định cuộc sống.

Công an TP HCM tiếp nhận những người bị Mỹ trục xuất. Ảnh: Công an TP HCM

Theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP HCM, thời gian gần đây, tình trạng công dân Việt Nam bị trục xuất, trao trả về nước diễn biến phức tạp, gia tăng, chủ yếu từ các quốc gia như Mỹ, Campuchia, Canada.

Thống kê cho thấy, trong ba tháng đầu năm 2026, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) đã thông báo 138 trường hợp. Trong đó, Mỹ chiếm nhiều nhất với 77 người, tiếp đến là Campuchia 58 người và Canada 4 người.

Cơ quan chức năng lưu ý, khi ra nước ngoài lao động, học tập, người dân cần tuân thủ pháp luật nước sở tại. Việc cư trú hoặc làm việc trái phép có thể dẫn đến bị bắt giữ, xử phạt hoặc trục xuất.

Các công dân được xác minh thông tin, thân nhân. Ảnh: Công an TP HCM

Quốc Thắng