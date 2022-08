Lực lượng Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu gồm 1.279 chiến sĩ giỏi võ, sử dụng thành thạo các loại vũ khí... để thực hiện nhiệm vụ đột xuất, phức tạp.

Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu được ra mắt sáng 10/8. Ảnh: Quốc Thắng

Ngày 10/8, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) dự bị chiến đấu được ra mắt, đứng đầu là thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TP HCM. Nhiệm vụ của đơn vị là sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, khi có lệnh điều động của Bộ Công an và Giám đốc Công an TP HCM.

Toàn bộ cán bộ chiến sĩ trong đơn vị được đào tạo cơ bản về nghiệp vụ, quân sự, võ thuật, thành thạo sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ và có kinh nghiệm công tác.

Một trong các tình huống diễn tập trấn áp người gây rối trật tự công cộng Ảnh: Quốc Thắng

Theo thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM, đây là lực lượng đặc biệt quan trọng, sẵn sàng chiến đấu, ngăn chặn, trấn áp các vụ gây rối trật tự công cộng, biểu tình trái pháp luật, cứu nạn cứu hộ, tham gia bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng... và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.

Việc thành lập Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu cũng nhằm chủ động thêm lực lượng, ứng trực chiến đấu phục vụ nhiệm vụ đột xuất, giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự ngay tại cơ sở, không để lây lan, phức tạp, vượt tầm kiểm soát.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam (giữa) trao quyết định cho Ban chỉ huy Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu. Ảnh: Quốc Thắng

Công an TP HCM thành lập "lực lượng chiến đấu nhanh" này theo quyết định của Bộ Công an về việc thành lập Trung đoàn, Tiểu đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu thuộc công an tỉnh thành trực thuộc trung ương, nhằm đáp ứng nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Tham dự buổi lễ hôm nay còn có thiếu tướng Nguyễn Thanh Bảnh, Phó Tư lệnh CSCĐ Bộ Công an; ông Võ Văn Tân, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP HCM...

Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu trình diễn võ thuật trấn áp tội phạm Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu trình diễn trấn áp tội phạm trong ngày ra mắt. Video: Nguyễn Điệp

Quốc Thắng