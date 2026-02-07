Công an TP HCM sẽ dùng UAV giám sát an ninh và cứu hộ cứu nạn

Công an TP HCM khảo sát thực tế với các doanh nghiệp công nghệ nhằm đưa thiết bị bay không người lái (UAV) vào công tác tuần tra, kiểm soát và cứu nạn, cứu hộ.

Đoàn công tác của Công an TP HCM do trung tá Bùi Văn Quốc, Phó Trưởng phòng Tham mưu, dẫn đầu vừa có buổi làm việc tại Khu Công nghệ cao TP HCM (SHTP) để khảo sát và điều khiển thử nghiệm thiết bị bay không người lái. Đây được xem là bước chuyển mình chủ động của lực lượng chức năng trong việc tiếp cận công nghệ cao để phục vụ các nhiệm vụ cốt lõi.

UAV được kỳ vọng trở thành "đôi mắt" thông minh để giám sát, cứu hộ. Ảnh: Công an TP HCM

Theo Công an TP HCM, trong bối cảnh đô thị phát triển nhanh, thành phố đối mặt với nhiều thách thức về an ninh trật tự và quản lý đô thị mà các phương pháp tuần tra truyền thống chưa thể bao quát toàn diện. Việc triển khai UAV không còn dừng lại ở mức độ thử nghiệm đơn lẻ, mà được xác định là hướng đi chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả tác chiến và đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ.

UAV là "vũ khí" chiến lược với ưu thế quan sát từ trên cao, khả năng cơ động nhanh và tầm nhìn bao quát. Thay vì coi đây là thiết bị hỗ trợ, ngành công an định hướng đưa UAV trở thành công cụ nghiệp vụ thiết yếu. Những chiếc UAV được thiết kế chuyên biệt sẽ trở thành "đôi mắt" thông minh, góp phần kiến tạo môi trường sống an toàn, trật tự cho người dân thành phố.

Điều này đặc biệt quan trọng trong các tình huống giám sát đám đông tại sự kiện lớn, truy bắt tội phạm ở địa hình phức tạp hay tiếp cận hiện trường tai nạn, cháy nổ mà con người khó tiếp cận ngay lập tức.

UAV có thể giám sát, truy bắt tội phạm trong địa hình phức tạp, đêm tối. Ảnh: Công an TP HCM

Việc ứng dụng công nghệ này sẽ thay đổi căn bản phương thức hoạt động, chuyển từ trạng thái phản ứng thụ động sang chủ động phòng ngừa. Một thiết bị bay có thể thay thế sức người trong việc giám sát diện rộng, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm thiểu rủi ro cho lực lượng thực thi nhiệm vụ.

'May đo' công nghệ cho nhiệm vụ đặc thù

Điểm nhấn của đợt khảo sát là sự tham gia trình diễn của 4 doanh nghiệp phát triển UAV trong nước gồm Realtime Robotic, Saolatek, Gremsy và TTDrone. Thay vì chỉ giới thiệu sản phẩm một chiều, buổi làm việc diễn ra dưới hình thức đối thoại trực tiếp giữa đơn vị sử dụng và nhà phát triển.

Mô hình hợp tác này cho phép các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu những sản phẩm tích hợp công nghệ mới nhất. Ngược lại, các cán bộ chiến sĩ - những người am hiểu địa bàn và tình huống nghiệp vụ - đã đưa ra các yêu cầu để nhà sản xuất hoàn thiện tính năng. Nhiều ý kiến đóng góp tập trung vào việc nâng cấp kỹ thuật để thiết bị hoạt động ổn định trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt hoặc môi trường đô thị nhiều vật cản.

Mục tiêu hướng tới là các sản phẩm "Make in Vietnam" không chỉ hiện đại mà còn phải được "may đo" riêng cho đặc thù của TP HCM.

Ông Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP HCM, khẳng định vai trò của SHTP là "vườn ươm" công nghệ, sẵn sàng hỗ trợ lực lượng an ninh giải quyết các bài toán thực tiễn. Sự hợp tác này tạo ra chu trình khép kín: Nhà nước đặt đầu bài, doanh nghiệp nghiên cứu giải pháp và sản phẩm được ứng dụng ngay tại địa phương.

Qua khảo sát này, Công an TP HCM dự kiến đưa UAV vào ứng dụng. Ảnh: Công an TP HCM

Việc đưa UAV vào biên chế hoạt động là bước đi cụ thể hóa mục tiêu xây dựng Trung tâm chỉ huy thông minh của Công an TP HCM. Dữ liệu hình ảnh và video thu thập từ thiết bị bay sẽ được truyền tải thời gian thực về Trung tâm Thông tin chỉ huy. Nguồn dữ liệu này giúp lãnh đạo đơn vị có cái nhìn tổng thể, từ đó đưa ra các chỉ đạo điều hành chính xác và kịp thời.

Chương trình hợp tác này cũng mang ý nghĩa kinh tế khi ưu tiên sử dụng các sản phẩm công nghệ trong nước, tạo động lực cho các doanh nghiệp Việt phát triển và cạnh tranh. Đây được xem là sự đầu tư bài bản, không chỉ dừng lại ở mua sắm thiết bị mà còn bao gồm đào tạo nhân lực và xây dựng quy trình tác chiến phù hợp.

Quốc Thắng