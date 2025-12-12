Công an TP HCM ra quân trấn áp tội phạm trong 3 tháng

Toàn bộ lực lượng Công an TP HCM và 168 xã phường, đặc khu đồng loạt ra quân trấn áp tội phạm trong 3 tháng, phấn đấu xây dựng "thành phố không ma túy" vào năm 2030.

"Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 có ảnh hưởng rất quan trọng", trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP HCM, đánh giá trong buổi lễ ra quân của lực lượng, sáng 12/12.

Sự kiện có sự tham dự của ông Trần Văn Bảy, Phó chủ tịch UBND TP HCM; Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó chánh Văn phòng Bộ Công an cùng lãnh đạo các sở, ban ngành.

Trung tướng Mai Hoàng tặng hoa lực lượng. Ảnh: Công an TP HCM

Đợt cao điểm trấn áp tội phạm lần này kéo dài từ ngày 15/12 đến 16/3/2026. Theo ông Mai Hoàng, kết quả của 90 ngày đêm sắp tới sẽ tạo đà hoàn thành và vượt các chỉ tiêu phòng chống tội phạm của năm, tạo môi trường an toàn để người dân, du khách và nhà đầu tư lựa chọn thành phố làm điểm đến.

Người đứng đầu Công an thành phố cho biết, năm 2026 là thời điểm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong bối cảnh TP HCM tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế (chiếm hơn 23,5% GDP cả nước), yêu cầu về đảm bảo an ninh trật tự được đặt lên hàng đầu.

Lực lượng cảnh sát cơ động tại buổi ra quân trấn áp tội phạm sáng 12/12. Ảnh: Quốc Thắng

Tư lệnh ngành công an thành phố yêu cầu toàn lực lượng tập trung thực hiện 5 nội dung trọng tâm. Trong đó, tiếp tục khẳng định vai trò chủ thể của nhân dân, phát huy hiệu quả phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Lực lượng công an sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, tham mưu cho UBND TP HCM các kế hoạch nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm, chuyển hóa các địa bàn phức tạp và kéo giảm phạm pháp hình sự.

Đặc biệt, Công an TP HCM đặt ra các mục tiêu cụ thể (KPI) để làm sạch địa bàn: Phấn đấu 30% xã không có ma túy; ít nhất 30% khu phố, ấp ở các xã còn lại đạt tiêu chí sạch ma túy. Đơn vị cũng cam kết đảm bảo 100% cơ sở giáo dục, y tế, doanh nghiệp không ma túy, hướng tới mục tiêu xây dựng "TP HCM không ma túy" vào năm 2030.

Đợt cao điểm trấn áp tội phạm lần này sẽ kéo dài trong 90 ngày. Ảnh: Công an TP HCM

Công an TP HCM cho biết thời gian qua đã được lãnh đạo Bộ Công an và Thành ủy, UBND thành phố đánh giá là đơn vị gương mẫu, đi đầu trong việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, đảm bảo an ninh trật tự, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của thành phố.

Trong 6 tháng đầu năm, Công an TP HCM đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, với những bước tiến rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Giải quyết hiệu quả các vấn đề nổi cộm, phức tạp từ sớm, từ xa, từ cơ sở; bảo đảm an ninh chính trị và kéo giảm tội phạm so với cùng kỳ là gần 8%.

Đây là đợt ra quân trấn áp tội phạm tại TP HCM lớn nhất từ trước đến nay, do Bình Dương và Vũng Tàu đã sáp nhập vào thành phố. Ảnh: Công an TP HCM

Quốc Thắng