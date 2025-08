Công an TP HCM ra quân trấn áp tội phạm trong 2 tháng

Toàn lực lượng Công an TP HCM cùng 168 phường xã, đặc khu Côn Đảo, đồng loạt ra quân trấn áp tội phạm trong hai tháng, đảm bảo an ninh Quốc khánh 2/9 và Đại hội Đảng.

Ngày 1/8, tại lễ ra quân, trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP HCM, đánh giá hai tháng (10/7-15/9) cao điểm tấn công trấn áp lần này có ý nghĩa rất quan trọng. Mục đích là tiếp tục giữ vững an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng các cấp, Quốc khánh 2/9 và những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Trung Tướng Mai Hoàng phát biểu tại buổi lễ ra quân ngày 1/8. Ảnh: Quốc Thắng

Tướng Mai Hoàng cho biết, qua 20 ngày đầu thực hiện cao điểm, với quyết tâm cao nhất, sự ủng hộ của chính quyền và nhân dân, lực lượng công an đã đảm bảo an ninh các sự kiện chính trị; tội phạm đã được kiềm chế, kéo giảm. Bên cạnh đó, công tác quản lý hành chính, trật tự an toàn giao thông, PCCC, triển khai Đề án 06, dịch vụ công trực tuyến đạt nhiều thành quả, góp phần triển khai thông suốt mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, người đứng đầu Công an TP HCM yêu cầu tại các đơn vị, địa phương cần hành động quyết liệt và đặt ra các mục tiêu; trong đó phải có biện pháp bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện quan trọng của thành phố và của đất nước. Công an phải nâng cao tỷ lệ điều tra, phá án, triệt xóa các băng nhóm từ khi manh nha nhằm kéo giảm tội phạm; ngăn chặn "nguồn cung", giảm "nguồn cầu" của ma túy; quyết liệt chống buôn lậu, hàng giả, nhất là thực phẩm giả, thuốc giả, bóng cười, thuốc lá điện tử...

Công an thành phố phải ứng dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Đề án 06 phục vụ quản trị xã hội và phòng, chống tội phạm; vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp với phương châm "gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân".

Công an TP HCM xuất quân trong cao điểm trấn áp tội phạm. Ảnh: Quốc Thắng

Tham dự buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó chủ tịch thường trực UBND TP HCM, đánh giá sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, địa bàn cấp xã rộng hơn, dân số đông hơn đòi hỏi các đơn vị, địa phương phải nhận thức đây là "bước ngoặt về tư duy quản trị quốc gia". Để giữ vững an ninh trật tự, các lực lượng công an, quân đội, bảo vệ tại cơ sở phải chủ động khắc phục khó khăn, tận tụy, xử lý kịp thời có hiệu quả các tình huống phức tạp phát sinh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

"Trước các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, phải tổ chức tổng kiểm tra, rà soát toàn bộ địa bàn, nắm chắc cư trú, lưu trú để phát hiện, xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật", ông Thọ đề nghị.

Sau hợp nhất, TP HCM là "siêu đô thị" rộng hơn 6.700 km2, dân số gần 14 triệu người với 168 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 113 phường, 54 xã và đặc khu Côn Đảo. Thành phố mới có 3 xã diện tích lớn nhất (đều thuộc địa bàn tỉnh Bình Dương cũ) gồm: Phú Giáo với 192,83 km2, Dầu Tiếng 182,68 km2 và Long Hòa 166,76 km2; 3 xã, phường đông dân nhất gồm Dĩ An với 227.817 người, Hiệp Bình với 215.638 người, Tăng Nhơn Phú với 208.233 người.

Quốc Thắng