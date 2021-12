Công an TP HCM ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết

Toàn bộ lực lượng Công an TP HCM được huy động "đánh mạnh" các loại tội phạm hoạt động tín dụng đen, cờ bạc, xâm phạm sở hữu tài sản... dịp Tết.

Lễ ra quân cao điểm tấn công các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, được Công an TP HCM tổ chức ngày 15/12.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TP HCM, cho biết thời điểm cuối năm các loại tội phạm gia tăng hoạt động, cộng hưởng tác động từ những diễn biến khó lường của Covid-19 cũng làm cho tình hình phức tạp hơn. Do đó, toàn lực lượng sẽ trấn áp tội phạm trong hai tháng, từ ngày 15/12 đến 14/2/2022, để giữ an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho người dân đón năm mới.

Công an TP HCM tổ chức lễ ra quân. Ảnh: Nhật Vy

Tướng Nam yêu cầu lực lượng trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, liên quan đến hoạt động tín dụng đen; tội phạm giết người, cố ý gây thương tích; xâm phạm sở hữu tài sản, đánh bạc... đặc biệt là triệt phá các băng nhóm mua bán ma tuý, tội phạm sử dụng công nghệ cao, ngăn chặn các hành vi trục lợi trong quá trình triển khai các gói hỗ trợ an sinh xã hội...

Người đứng đầu Công an TP HCM cũng bày tỏ cảm kích với việc cán bộ, chiến sĩ trong thời gian qua đã không ngại khó khăn, gian khổ khi tham gia tuyến đầu ngăn chặn Covid-19. Ngoài ra, lực lượng cũng triệt phá được nhiều âm mưu phá hoại, xuyên tạc công tác phòng chống dịch, đảm bảo an ninh trên địa bàn để bước vào giai đoạn thích ứng an toàn linh hoạt.

Toàn bộ lực lượng được huy động tham gia trấn áp tội phạm. Ảnh: Nhật Vy

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Minh Châu - Phó chủ tịch UBND TP HCM ghi nhận những đóng góp, biểu dương lực lượng Công an thành phố đã cùng ngành y, quân đội... thực hiện "nhiệm vụ kép" khi vừa tham gia phòng chống Covid-19 vừa đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trên địa bàn.

Quốc Thắng