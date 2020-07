Công an TP HCM ra quân trấn áp tội phạm

Để ngăn chặn hoạt động phá hoại, khủng bố, gây rối an ninh trật tự trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ... Công an TP HCM triển khai hai tháng cao điểm tấn công tội phạm.

Đại tá Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TP HCM, chỉ đạo lực lượng ra quân trấn áp tội phạm bắt đầu từ tối 15/7. Ảnh: Quốc Thắng.

Đại tá Lê Hồng Nam (Giám đốc Công an TP HCM) cho biết, việc siết chặt an ninh trật tự tại thành phố bắt đầu từ ngày 15/7 đến 14/9 - khi có các ngày lễ lớn và thành phố cũng có nhiều hoạt động chính trị.

Nhiệm vụ của Công an TP HCM trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm này là phải giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; ngăn chặn hoạt động phá hoại, khủng bố, bạo loạn, gây rối an ninh trật tự ở thành phố trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố; Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII...

Lãnh đạo Công an thành phố yêu cầu các lực lượng tăng cường tuần tra, để phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn tội phạm trên đường phố; tập trung điều tra các băng nhóm, giải quyết các vụ trọng án; đảm bảo an toàn các mục tiêu trọng điểm. CSGT cần xử lý nặng các lỗi vi phạm về ma tuý, nồng độ cồn, đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ...

Cảnh sát ra quân trấn áp tội phạm, tối 15/7. Ảnh: Quốc Thắng.

Đánh giá tình hình tội phạm trong 6 tháng qua tại thành phố, đại tá Lê Hồng Nam cho rằng, Công an TP HCM đã đảm bảo được an ninh trật tự, kéo giảm được phạm pháp hình sự so với cùng kỳ. Tuy nhiên, trong thời gian tới, tình hình tội phạm sẽ phức tạp hơn, nên các lực lượng cần phải cố gắng hơn nữa.

Đại diện cho lực lượng phòng chống tội phạm, đại tá Nguyễn Đăng Nam (Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự) nhận trách nhiệm, đưa ra quyết tâm thực hiện nhiệm vụ để đảm bảo bình yên cho người dân.

Quốc Thắng