Công an TP HCM nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Với nhiều thành tích xuất sắc, Công an TP HCM được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Ngày 17/8, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp Thành Uỷ TP HCM tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2024) và Công an TP HCM đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đây là lần thứ hai Công an TP HCM được trao tặng danh hiệu này, do có những đóng góp đặc biệt xuất sắc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gắn huân chương lên cờ truyền thống của lực lượng Công an TP HCM. Ảnh: Quốc Thắng

Tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và TP HCM.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gắn huân chương lên cờ truyền thống, đồng thời trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an TP HCM. Ông ghi nhận và gửi lời chúc mừng toàn thể cán bộ, chiến sĩ công an thành phố đã góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

"Lực lượng công an đã khẳng định được vị trí, vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an toàn trật tự xã hội, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Quốc Thắng

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên cũng chúc mừng Công an thành phố, cho rằng trong thời gian qua lực lượng dù gặp nhiều khó khăn, thử thách nhưng vẫn bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, an toàn xã hội, bảo vệ bình yên cho thành phố trong mọi tình huống.

Người đứng đầu Thành ủy cũng ghi nhận sự hy sinh thầm lặng của những cán bộ, chiến sĩ để bảo vệ sự bình yên, hạnh phúc của người dân; đồng thời gửi lời biết ơn đến đồng bào thành phố đã giúp đỡ để Công an TP HCM đạt được thành tích này.

Trong 5 năm gần đây, tỷ lệ phạm pháp hình sự tại TP HCM đã được kéo giảm sâu, tỷ lệ trung bình hơn 8% năm; riêng năm 2023 kéo giảm gần 22% so với cùng kỳ.

