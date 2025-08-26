Công an TP HCM giải cứu 3 người Hàn Quốc bị lừa đảo, giam lỏng tại Việt Nam

Luo Shenghua, quốc tịch Trung Quốc, lừa nhóm người Hàn Quốc đến Việt Nam làm "việc nhẹ lương cao" rồi giam giữ, buộc đưa tiền chuộc mới thả.

Ngày 26/8, Luo Shenghua và 3 người khác bị Công an TP HCM khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi Giữ người trái pháp luật.

Luo Shenghua tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP HCM

Trước đó, Công an phường Lái Thiêu (TP Thủ Đức cũ) tiếp nhận thông tin từ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam về việc 3 công dân bị giữ trái pháp luật. Phòng Cảnh sát hình sự ngay lập tức vào cuộc, nhiều đơn vị khác cũng được huy động phối hợp truy tìm, phát hiện các nạn nhân bị giữ tại chung cư Emerald Golf View. Nhiều cảnh sát đã ập vào kiểm tra hành chính, giải cứu 3 người Hàn Quốc, bắt 2 người khác đang canh giữ.

Các nạn nhân khai, do có nhu cầu tìm việc làm, thông qua mạng xã hội, họ được một tài khoản hứa hẹn đưa sang Việt Nam làm việc với thu nhập cao. Họ chỉ cần gửi ảnh hộ chiếu, sẽ được chuẩn bị vé máy bay, lo chi phí và có người đón tận nơi. Tin tưởng, 3 người Hàn Quốc đã làm theo, được đưa nhập cảnh Việt Nam vào ngày 14/8.

Từ sân bay Tân Sơn Nhất, những người này được đưa về khách sạn ở phường Thuận Giao (Bình Dương cũ), sau đó tiếp tục bị đưa về căn hộ tại chung cư Emerald Golf View. Tại đây, Luo Shenghua cùng đồng phạm yêu cầu các nạn nhân bán tài khoản ngân hàng hoặc bồi thường "chi phí" với tổng số tiền 4,5 triệu Won (khoảng hơn 80 triệu đồng) thì mới được đưa về Hàn Quốc.

Cơ quan điều tra xác định, Luo Shenghua đã chỉ đạo và thuê Vòng Quang Tuấn (41 tuổi, quê Đồng Nai), Nguyễn Thành Phúc (38 tuổi, Cần Thơ) và Lê Văn Kiểu (25 tuổi, Cà Mau) đến căn hộ để giám sát, giam lỏng 3 người Hàn Quốc. Ông ta trả công những người này từ 500.000 đồng đến một triệu/ngày.

Một trong các đồng phạm của Luo Shenghua. Ảnh: Công an TP HCM

Công an TP HCM đang phối hợp các tỉnh thành mở rộng điều tra, làm rõ đường dây đưa người nước ngoài vào Việt Nam với thủ đoạn lừa đảo, cưỡng ép, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự.

Quốc Thắng