Công an TP HCM điều tra dấu hiệu tội phạm vụ cháy 2 người chết

Cơ quan điều tra đề nghị UBND phường Bảy Hiền - địa bàn xảy ra vụ cháy nhà 4 tầng làm 2 người chết, hơn chục người bị thương, cung cấp hồ sơ liên quan xử lý an toàn PCCC.

Động thái này được Công an TP HCM đưa ra hôm 2/12, nhằm phục vụ điều tra vụ án Vô ý làm chết người xảy ra tại nhà số 29 Xuân Hồng, phường 12, quận Tân Bình (nay là phường Bảy Hiền) hồi cuối năm ngoái.

Trong công văn gửi UBND phường Bảy Hiền, Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị xác minh việc kiểm tra an toàn PCCC và cứu nạn, cứu hộ tại nhà số 29 Xuân Hồng; yêu cầu làm rõ phường có kiểm tra hay không; nếu có thì phát hiện vi phạm gì, ai vi phạm và kết quả xử lý.

UBND phường cũng được đề nghị cung cấp toàn bộ hồ sơ vi phạm liên quan đến căn nhà này.

Đám cháy ở căn nhà số 29 đường Xuân Hồng làm hai người tử vong ngày 20/12/2024. Ảnh: Đình Văn

Theo điều tra ban đầu, khoảng 6h15 ngày 20/12/2024, lửa bùng phát tại tầng 2 và 3 của căn nhà bốn tầng, diện tích khoảng 60 m2 trên đường Xuân Hồng, gần Trung tâm Triển lãm và Hội chợ Tân Bình. Đến 7h, lực lượng chức năng dập tắt hoàn toàn đám cháy. Hai nạn nhân tử vong là đôi nam nữ 23 tuổi sống tại phòng 301 ở lầu ba; hơn mười người bị thương.

Theo báo cáo của UBND quận Tân Bình thời điểm đó, căn nhà này do Nguyễn Quốc Cường, 27 tuổi, thuê từ tháng 4/2024 và ngăn thành 19 phòng cho 23 người thuê lại với giá 2,9 triệu đồng/tháng. Tầng trệt để hơn 10 xe máy, một máy giặt dùng chung, vài bình chữa cháy và phòng của người quản lý khu trọ.

Người thuê chủ yếu là sinh viên và lao động thu nhập thấp. Hàng ngày, xe để dưới tầng trệt chỉ chừa một lối đi vừa đủ cho hai người qua lại.

Nhật Vy