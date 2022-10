Công an TP HCM diễu hành xe đặc chủng, trình diễn võ thuật

Tại chung cư trong khu tái định cư với tình huống bị cháy, cảnh sát cứu hỏa tham gia dập lửa, cứu nạn nhân bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ.

Trước đó, từ ngày 28/9 đến nay, Công an TP HCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an tổ chức huấn luyện để phục vụ công tác diễn tập đảm bảo an ninh trật tự theo kế hoạch tại khu vực tòa nhà tái định cư của Tập đoàn Novaland. Theo Công an thành phố, đây là hoạt động định kỳ nhưng trong các năm 2020 và 2021, do covid-19 nên không tổ chức diễn tập.