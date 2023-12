Công an TP HCM đề nghị ngân hàng lắp camera nhận diện khuôn mặt khách

Nhận định các nhóm cướp ngân hàng trước khi gây án thường đến theo dõi hoạt động, Công an TP HCM đề nghị lắp camera nhận diện khuôn mặt để cướp sợ, không dám làm.

Giải pháp này được đại tá Mai Hoàng, Phó giám đốc Công an TP HCM, Thủ trưởng Cơ quan điều tra, đưa ra tại Hội nghị bàn về giải pháp phòng ngừa tội phạm cướp tài sản tại các ngân hàng trên địa bàn thành phố, ngày 13/12.

Hiện có tổng cộng 20 ngân hàng có hội sở trú đóng trên địa bàn TP HCM, với hơn 2.000 chi nhánh, điểm giao dịch. Đây là những nơi luôn có tài sản và lượng tiền mặt lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị cướp.

Đại tá Mai Hoàng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Công an TP HCM

Ông Mai Hoàng cho biết, từ đầu năm đến nay TP HCM xảy ra 2 vụ cướp ngân hàng. Dù cơ quan điều tra đã bắt các nghi phạm và thu hồi tài sản ngay sau đó, song những vụ cướp này đã gây tổn hại tinh thần, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng; sức khỏe, tính mạng của nhân viên và người dân đến giao dịch.

Điểm chung của tội phạm cướp ngân hàng là ngụy trang kín đáo như đeo khẩu trang, mắt kính, đội nón rộng, mặc áo khoác... để tránh bị nhận diện. Do đó, Phó giám đốc Công an TP HCM đề nghị các nhà băng cần trang bị hệ thống camera nhận diện được khuôn mặt của các cá nhân đến giao dịch.

"Quan điểm của Công an TP HCM là lấy phòng ngừa làm trọng yếu. Những kẻ cướp trước khi thực hiện hành vi phạm tội đều đến ngân hàng để quan sát, nắm quy luật hoạt động, và khi nhận thấy không an toàn, khi hình ảnh bị lộ, chúng sẽ mất đi ý định phạm tội", đại tá Mai Hoàng nhận định.

Camera ghi hình vụ cướp tại ngân hàng ở huyện Hóc Môn. Ảnh camera an ninh

Theo trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM, dự báo từ đây đến Tết Nguyên đán tình hình an ninh trật tự có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Công an TP HCM đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuyên truyền, thường xuyên cập nhật về phương thức thủ đoạn của tội phạm để phổ biến cho nhân viên, bảo vệ các ngân hàng. Cảnh sát cũng phối hợp tập huấn kỹ năng cho phía ngân hàng xử lý tình huống khi bị cướp tài sản; hỗ trợ khắc phục hạn chế của các ngân hàng trong quy trình làm việc, giao dịch, vận chuyển tiền...

Người đứng đầu Công an TP HCM cũng đề nghị các ngân hàng lắp đặt đầy đủ hệ thống camera an ninh, hệ thống báo động hiện đại, có đội ngũ nhân viên bảo vệ chất lượng, được trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ.

"Ngoài ra, bộ phận an ninh nên yêu cầu khách đến giao dịch phải bỏ che mặt, mũ bảo hiểm, bố trí khu vực ngồi chờ riêng... nhằm ngăn chặn và triệt tiêu ý định phạm tội của họ", tướng Nam nói.

Hội nghị có các phòng nghiệp vụ Công an TP HCM, công an 21 quận huyện, TP Thủ Đức và toàn bộ ngân hàng có hội sở tại thành phố. Tham gia thảo luận, nhiều đại biểu đã đề cập những tồn tại và đưa ra các giải pháp nhằm ngăn chặn tội phạm cướp ngân hàng. Đa số đồng tình với đề xuất của đại tá Mai Hoàng, cho biết sẽ triển khai trong thời gian sớm nhất.

TP HCM từng thí điểm sử dụng 50 camera nhận diện gương mặt trong hệ thống camera của Trung tâm điều hành Đô thị thông minh, đặt tại trụ sở UBND thành phố, kết nối gần 1.200 camera từ các sở ngành, quận huyện. Các camera này sử dụng các công cụ phân tích hình ảnh bằng trí tuệ nhân tạo (AI) như đo đếm số lượng, phân tích khuôn mặt, nhận dạng đám đông, hành vi... Không chỉ nhận hình ảnh livestream (trực tiếp) từ hiện trường, những công cụ phân tích hình ảnh nâng cao sẽ đánh giá, cảnh báo sớm sự việc để các cơ quan chức năng kịp thời xử lý.

Ví dụ trong lĩnh vực an ninh trật tự, khi camera thu được hình ảnh người đang bị tình nghi sẽ phân tích đặc điểm nhân dạng. Khi có đầy đủ dữ liệu sẽ xác định người này là ai và truyền về cho người trực.

Quốc Thắng