Công an TP HCM công bố trụ sở 178 cấp phường, xã, đồn, đặc khu và nơi làm căn cước

Từ ngày 1/7, Công an TP HCM có 167 cấp phường, xã, một đặc khu và 10 đồn; 49 điểm thu nhận hồ sơ cấp căn cước.

Công an TP HCM vừa thông báo địa chỉ trụ sở của toàn bộ công an cấp xã, đặc khu, đồn... để thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp liên hệ khi cần thiết, khi chính quyền hai cấp đi vào hoạt động từ ngày 1/7.

Động thái này được đưa ra sau khi Bộ Công an ban hành quyết định sắp xếp tổ chức, nhân sự theo các Nghị quyết của Quốc hội về việc tổ chức lại đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã. Trong đợt sắp xếp này, Công an tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và các đơn vị trực thuộc được sáp nhập vào Công an TP HCM.

Từ ngày 1/7, Công an TP HCM có 49 điểm thu nhận hồ sơ cấp CCCD. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, chiều 28/6, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm 34 giám đốc công an cấp tỉnh, gồm 11 địa phương giữ nguyên tổ chức và 23 đơn vị sau sáp nhập. Ông yêu cầu các giám đốc công an tỉnh, thành phố chủ động hoàn thiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy công an cấp tỉnh, cấp xã, bảo đảm vận hành thông suốt và hiệu quả sau khi hợp nhất.

Đối với các địa phương vừa được tổ chức lại, ông nhấn mạnh phải đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào, dù là nhỏ nhất, trong quá trình hợp nhất, sáp nhập.

Bộ trưởng cũng nhắc nhở nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư: hạn chế tối đa việc tổ chức tổng kết, gặp mặt chia tay, liên hoan chúc mừng khi có thay đổi chức vụ, tổ chức do sắp xếp lại đơn vị hành chính.

Sau hợp nhất, TP HCM mới rộng hơn 6.700 km2, dân số gần 14 triệu người với 168 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 113 phường, 54 xã và đặc khu Côn Đảo. Về diện tích, TP HCM mới có ba xã có diện tích lớn nhất (đều thuộc địa bàn tỉnh Bình Dương cũ) gồm: Phú Giáo với 192,83 km2, Dầu Tiếng 182,68 km2 và Long Hòa 166,76 km2.

TP HCM mới có ba xã, phường đông dân nhất gồm Dĩ An với 227.817 người, Hiệp Bình với 215.638 người, Tăng Nhơn Phú với 208.233 người.

Quốc Thắng