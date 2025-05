Công an TP HCM bắt đường dây mua bán 245 kg ma túy

Mở rộng chuyên án liên quan 4 tiếp viên hàng không xách ma túy về Việt Nam, Công an TP HCM vừa bắt thêm 27 người, thu giữ 245 kg ma túy các loại.

Đây là diễn biến mới nhất trong chuyên án truy xét VN10 - liên quan 4 tiếp viên hàng không xách ma túy về Việt Nam, được xác lập từ năm 2023.

Ngày 3/5, Công an TP HCM cho biết, đến nay tổng số bị can bị bắt trong chuyên án là 1.529 người - "lớn nhất trong lịch sử".

Video Ma tuý TP HCM Cảnh sát bắt 2 băng nhóm, thu giữ 245 kg ma túy. Video: Công an TP HCM

Trước đó, mở rộng điều tra vụ án liên quan Ngô Văn Minh và Phạm Nguyễn Kim Hồng (đã bị bắt tạm giam tháng 11-12/2024 về tội Mua bán trái phép chất ma túy), Ban chuyên án phát hiện 2 băng nhóm có biểu hiện vận chuyển ma túy với số lượng lớn để cung cấp cho các đầu mối ở Bình Dương và TP HCM trong các ngày nghỉ lễ.

Liên tiếp trong ngày 24 và 25/4, Công an TP HCM đã bắt 27 nghi phạm, thu giữ hơn 245 kg ma túy các loại. Hiện, danh tính của các bị can chưa được công bố.

Số ma túy "khủng" thu giữ tại nhà của các bị can. Ảnh: Công an TP HCM

Vụ án được phát hiện ngày 16/3/2023, khi cán bộ hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thấy có nhiều tuýp kem đánh răng lạ trong hành lý của 4 tiếp viên Vietnam Airlines trên chuyến bay VN10 từ Pháp về. Lực lượng chức năng tìm thấy hơn 8 kg thuốc lắc và hơn 3 kg cocain, ketamine (ma túy khay, loại đắt tiền nhất) trong valy. Bốn tiếp viên khai nhận vận chuyển các tuýp kem với tiền công 10 triệu đồng và không biết bên trong có ma túy. Họ sau đó được trả tự do.

Công an TP HCM lập chuyên án truy xét và trong ngày đầu tiên đã bắt 36 nghi phạm và lần ra những kẻ cầm đầu tại huyện Yên Thành, Nghệ An. Nhóm này bị xác định chuyển trót lọt 6 vụ từ nước ngoài về sân bay Nội Bài, sau đó chuyển tới TP HCM và các tỉnh tiêu thụ. Chuyến hàng thứ 7, cũng là chuyến đầu tiên đưa qua Tân Sơn Nhất, chúng thuê bốn tiếp viên trên "xách tay" về.

Sau 10 tháng điều tra, Công an TP HCM đã triệt phá 150 đường dây ma túy liên quan nhiều tỉnh thành. 381 người bị khởi tố, tang vật thu 130 kg ma túy. Cảnh sát cho biết chứng minh được 3.000 tài khoản thể hiện các nhóm này đã giao dịch 22.000 tỷ đồng.

Đến nay, sau thời gian dài "lần theo dòng chảy" của ma túy trong vụ truy xét VN10, Ban chuyên án đã chặt đứt hơn 500 nhánh, phân nhánh đường dây tội phạm hoạt động tại 36 tỉnh thành phố, khởi tố 1.529 bị can, thu giữ 568,5 kg ma túy các loại, 12 khẩu súng và 67 viên đạn, 3 quả lựu đạn và nhiều vật chứng có liên quan.

Đặc biệt, cơ quan điều tra đã chứng minh số tiền các tội phạm đã giao dịch mua bán ma túy là hơn 29.000 tỷ đồng.

Với thành tích đặc biệt xuất sắc này, ngày 3/5, Công an TP HCM đã được lãnh đạo Bộ Công an tặng thư khen và thưởng tiền cho các tập thể tham gia đấu tranh chuyên án. Trước đó, hồi tháng 5/2023 và tháng 4/2024, đơn vị cũng được lãnh đạo Bộ Công an và Thủ tướng Chính phủ tặng thư khen.

