Công An TP Cần Thơ có tân giám đốc

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, 49 tuổi, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, được Bộ Công an điều động làm Giám đốc Công an TP Cần Thơ.