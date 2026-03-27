Công an tỉnh Thanh Hoá xây doanh trại đóng quân gần 33 ha

Dự án doanh trại đóng quân Công an tỉnh Thanh Hóa quy mô 32,8 ha được khởi công tại vị trí trung tâm, hướng tới mục tiêu xây dựng lực lượng chính quy, hiện đại.

Chiều 27/3, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ khởi công dự án doanh trại đóng quân tại số 1A đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành. Công trình có quy mô 32,8 ha, được Bộ Công an phê duyệt chủ trương đầu tư. Đây là một trong những dự án trọng điểm của địa phương trong giai đoạn hiện nay.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang và lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá ấn nút khởi công dự án chiều 27/3. Ảnh: Lê Hoàng

Khu đất triển khai dự án nằm ở cửa ngõ phía Đông Bắc đô thị trung tâm tỉnh Thanh Hóa, với ba mặt tiền giáp các trục đường lớn gồm đại lộ Lê Lợi, đại lộ Nguyễn Chí Thanh và Nguyễn Duy Hiệu.

Trước đó, năm 2017, khu vực này từng được quy hoạch xây dựng công viên văn hóa xứ Thanh với tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, song dự án không khả thi và bị bỏ hoang nhiều năm.

Các đại biểu quan sát phối cảnh dự án doanh trại đóng quân Công an tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Lam Sơn

Theo thiết kế, khu doanh trại được xây dựng đồng bộ, gồm hệ thống trụ sở làm việc của các phòng nghiệp vụ, khu chỉ huy - điều hành, các công trình phục vụ hậu cần, kỹ thuật, huấn luyện cùng nhiều hạng mục phụ trợ. Toàn bộ mặt bằng được tổ chức thành 5 khu chức năng với 16 hạng mục chính.

Điểm nhấn của dự án là tổ hợp nhà trung tâm gồm một tầng hầm và 12 tầng nổi, tích hợp hội trường lớn có sức chứa gần 1.000 chỗ, phục vụ các hội nghị, sự kiện quy mô lớn của lực lượng công an và của tỉnh.

Theo chủ đầu tư, phương án kiến trúc công trình được xây dựng trên cơ sở kế thừa các giá trị văn hóa lịch sử địa phương, tham chiếu hình ảnh Thành nhà Hồ, Hạc Thành, sông Mã, sông Chu, bảo đảm hài hòa với cảnh quan đô thị...

Khu đất số 1A đại lộ Lê Lợi bỏ hoang nhiều năm nay. Ảnh: Lê Hoàng

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh cho biết dự án không chỉ đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng công an, mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị, tạo điểm nhấn kiến trúc và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành công trình trước ngày 19/8/2027, nhân dịp kỷ niệm 82 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang nói công trình có ý nghĩa chính trị sâu sắc, góp phần cụ thể hóa chủ trương xây dựng lực lượng công an nhân dân "trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại". Đồng thời, dự án sẽ tạo nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành, bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới.

Phối cảnh công viên văn hóa xứ Thanh được trưng bày, lấy ý kiến người dân năm 2017. Ảnh: Lê Hoàng

Theo lãnh đạo Bộ Công an, việc đầu tư xây dựng doanh trại không chỉ mang tính chiến lược lâu dài mà còn trực tiếp cải thiện điều kiện làm việc, huấn luyện, sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ. Bộ trưởng đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị liên quan bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật công trình với tầm nhìn dài hạn, sớm đưa vào sử dụng đúng kế hoạch.

Lê Hoàng