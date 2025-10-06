Công an thông tin vụ bắt nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an Đồng Nai, cho biết 16h30 sẽ họp báo, thông tin phá án vụ 3 người trong gia đình bị Lê Sỹ Tùng sát hại, cướp tài sản.

Tùng (33 tuổi, quê Thanh Hóa) bị Công an Đồng Nai cáo buộc hành vi Giết người và Cướp tài sản; tiếp tục làm rõ các dấu hiệu tội phạm khác.

Vụ trọng án được phát hiện sáng 3/10, khi người dân đến cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh ở xã Đăk Nhau (huyện Bù Đăng, Bình Phước cũ), thấy thi thể vợ chồng ông Đỗ Duy Thiên cùng cháu ngoại 11 tuổi. Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát xác định cả 3 nạn nhân bị bắn vào đầu, tài sản bị lục lọi, két sắt bị đập phá. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng này "gây hoang mang, phẫn nộ trong dư luận".

Sau hơn 2 ngày điều tra, mặc dù thông tin từ hiện trường khá mờ nhạt, các lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai, Công an TP HCM đã phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã bắt giữ Tùng vào chiều hôm qua; thu giữ súng cùng nhiều vật chứng của vụ án.

Nghi phạm giết 3 người ở Đồng Nai khai 'thực hiện nhiệm vụ game giao' Lê Sỹ Tùng khai về hung khí, cách thức "gây khó khăn cho cơ quan điều tra". Video: Công an cung cấp

Lúc đầu, Tùng nói không liên quan đến vụ án mạng, chỉ thừa nhận có thuê xe ôm vào khu vực gần cơ sở thu mua nông sản của gia đình ông Thiên. Đến sáng hôm sau anh ta đón xe ôm về nhà ở phường Phước Long và ở đây đến khi công an mời làm việc. Tuy nhiên, trước các chứng cứ cảnh sát thu thập được, Tùng đã thừa nhận hành vi bắn chết 3 nạn nhân.

Nghi phạm nghiện game nặng, khai động cơ gây án là "thực hiện nhiệm vụ mà trong game giao cho người chơi". Khi tấn công các nạn nhân, Tùng dùng túi vải để hứng vỏ đạn, không cho rơi xuống đất nhằm gây khó khăn cho cơ quan điều tra.

Lê Sỹ Tùng (áo đen) trong buổi sáng 3/10. Ảnh: Công an cung cấp

Trưa nay, thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Công an, đã gửi thư biểu dương chiến công đặc biệt xuất sắc của các đơn vị tham gia phá án. Ông đánh giá, việc bắt giữ nghi phạm gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này thể hiện tinh thần quyết tâm, trách nhiệm cao, mưu trí, sáng tạo và nghiệp vụ sắc bén của lực lượng.

"Kết quả điều tra, khám phá vụ án góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, ổn định tình hình an ninh trật tự, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an, góp phần chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII", Thứ trưởng Nguyễn Văn Long viết, đồng thời đề nghị cơ quan điều tra củng cố tài liệu, chứng cứ, phối hợp cơ quan tố tụng xử lý nghiêm nghi phạm, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

Phước Tuấn - Quốc Thắng