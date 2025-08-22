Công an: 'Thông chốt' bảo vệ A80 là hành vi manh động

Hà NộiCông an thông báo hai người lao xe máy vào đường cấm đang phục vụ A80, tông cảnh sát cơ động chấn thương sọ não là Nguyễn Bá Hoài Nam và Nguyễn Văn Quân.

Cả hai cùng 18 tuổi, trú tại các xã Phúc Thị và Tiến Thắng. Công an Hà Nội đánh giá hành vi của Nam và Quân là "hết sức manh động, coi thường pháp luật, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của cán bộ công an" đang làm nhiệm vụ cho sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hiện, đại úy Lê Đình Công, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động Công an Hà Nội, đã có thể nói chuyện nhẹ nhàng sau khi được cấp cứu do chấn thương sọ não, gãy xương mũi và xương hàm, gãy tay trái.

Hình ảnh hai thanh niên thông chốt, đâm vào cảnh sát bị ghi lại. Ảnh: Cắt từ video

Khoảng 20h10 ngày 21/8, Nam đi xe máy chở Quân phóng nhanh trên đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ. ‎Thời điểm này, các lực lượng của Công an Hà Nội đang làm nhiệm vụ cấm đường, đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ buổi hợp luyện Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Phát hiện hai thanh niên có hành vi "hết sức nguy hiểm" cho đội diễu binh, diễu hành và quần chúng nhân dân, tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại chốt bảo vệ khu vực trước số nhà 336A Nghi Tàm ra hiệu lệnh dừng xe. Nam không chấp hành, tăng ga bỏ chạy.

Chiếc xe đâm thẳng vào đại úy Lê Đình Công. Theo video ghi lại, cú tông mạnh khiến nam cảnh sát cơ động văng xa chừng 2 mét, sau đó Nam và Quân cũng văng xuống đường.

Tổ công tác đã bắt Nam, Quân và đưa vào bệnh viện cấp cứu cùng đại úy Công.

Xe máy của hai nghi phạm tông méo cả rào chắn đường. Ảnh: Minh Tú

Ngày 22/8, Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đang điều tra và sẽ xử lý nghiêm việc này.

Phạm Dự