Công an Thanh Hoá có tân giám đốc

Đại tá Trần Phú Hà, 53 tuổi, Phó cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, được điều động đứng đầu lực lượng Công an Thanh Hóa.

Chiều 8/6, thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động đại tá Hà.

Đại tá Trần Phú Hà trong ngày nhậm chức Giám đốc Công an Thanh Hoá. Ảnh: Lam Sơn.

Ông Nam đánh giá đại tá Hà là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, từng đảm nhiệm nhiều chức vụ; có nhiều đóng góp trong thực hiện, chỉ đạo nghiệp vụ và xây dựng lực lượng.

Đại tá Hà, 53 tuổi, quê huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Ông từng là Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định, Phó cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an).

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá chúc mừng, chia tay thiếu tướng Nguyễn Hải Trung nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Lam Sơn.

Cũng trong hôm nay, thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, cựu Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cũng nhận quyết định giữ chức Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.

Hai năm trước, ông Hải Trung đang giữ chức Phó tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa. Trên cương vị này, tướng Trung đã chỉ đạo phá nhiều vụ án lớn.

