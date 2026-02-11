Công an sẽ kiểm tra nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong năm 2026

Bộ Công an sẽ tập trung kiểm tra các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự và 'bỏ qua' doanh nghiệp tuân thủ tốt quy định pháp luật.

Thông tin được nêu trong kế hoạch số 12 của Bộ Công an về kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ tại các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong năm 2026.

Theo kế hoạch, đơn vị được kiểm tra là các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong diện đơn vị cần thiết được kiểm tra theo quy định. Trong đó, công an sẽ tập trung vào lĩnh vực, địa bàn, loại hình kinh doanh tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự. Danh sách các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã được lãnh đạo công an các đơn vị cấp Cục hoặc Giám đốc Công an tỉnh, thành phố phê duyệt.

Việc kiểm tra sẽ diễn ra theo hằng quý. Phương pháp thực hiện gồm cả trực tiếp hoặc trực tuyến, từ xa song đẩy mạnh kiểm tra trực tuyến. Công an cũng ưu tiên kiểm tra dựa trên các dữ liệu điện tử lưu trữ tại các cơ quan chức năng của Bộ, ngành, địa phương. Ngoài ra cũng đối soát dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử.

Công an phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội, kiểm tra một hộ kinh doanh trên phố An Trạch. Ảnh: Phạm Dự

Bộ trưởng Công an yêu cầu nguyên tắc khi kiểm tra không để xảy ra tình trạng chồng chéo, trùng lặp, kéo dài về cùng một nội dung, lĩnh vực; không kiểm tra dàn trải, hình thức, "lấy hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp chấp hành đúng pháp luật từ sớm, từ xa là trọng tâm".

Số lần kiểm tra tại doanh nghiệp, bao gồm cả kiểm tra liên ngành không quá một lần một năm. Trừ trường hợp đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm rõ ràng.

Trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công an, trường hợp đã thanh tra thì không tiến hành kiểm tra và ngược lại. Quá trình kiểm tra phải bảo mật thông tin, không yêu cầu cung cấp lại dữ liệu đã được chia sẻ, kết nối trong hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước.

"Doanh nghiệp nào tuân thủ tốt quy định pháp luật sẽ được miễn kiểm tra", kế hoạch nêu và cấm các hành vi tiêu cực, lạm dụng kiểm tra để nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Theo Bộ Công an, mục tiêu kiểm tra là để tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, bảo đảm việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hơn nữa còn đồng hành hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, góp phần cải thiện môi trường đầu tư...

Bộ trưởng Công an giao Cục An ninh kinh tế chủ trì tham mưu, hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch này trong lực lượng công an nhân dân năm 2026. Giám đốc Công an tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về việc triển khai kế hoạch.

Phạm Dự