Công an nhận đơn trình báo về dự án tiền ảo AntEx

Hà NộiMột nhà đầu tư vừa gửi đơn trình báo tới Công an Hà Nội về việc đầu tư tiền ảo blockchain AntEx với số tiền 2.000 USD, giờ dự án bị đánh sập.

Chiều 6/10, trao đổi với báo giới, đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an Hà Nội, cho hay thời gian qua cơ quan chức năng đã tiếp nhận phản ánh qua cơ quan truyền thông, báo chí về "vụ việc đầu tư tiền ảo liên quan dự án blockchain AntEx" .

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an Hà Nội trong cuộc họp báo chiều 6/10. Ảnh: Phạm Dự

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục cảnh sát Hình sự, Cục Cảnh sát Điều tra, Công an Hà Nội đang xác minh thông tin. Bước đầu, một nhà đầu tư trú tỉnh Ninh Bình gửi đơn trình báo đã đầu tư 2.000 USD (tương đương 47 triệu đồng).

Đại tá Long khẳng định "tất cả phản ánh đều sẽ được tiếp nhận, xử lý với tinh thần không có ngoại lệ, không có vùng cấm". Kết quả điều tra sẽ sớm được thông tin với báo chí trong thời gian sớm nhất.

Những ngày qua rộ thông tin về đội ngũ kỹ sư của dự án tiền số AntEx cho rằng ông Nguyễn Hòa Bình (chủ tịch NextTech), tức Shark Bình, là người trực tiếp chỉ đạo rút thanh khoản khiến dự án bị sập, nhà đầu tư mất tiền.

Ngược lại, trong các bài viết trên mạng xã hội, ông Bình đều khẳng định mình là nạn nhân, không chỉ mất 2,5 triệu USD mà còn bị mang tiếng.

Dự án tiền số AntEx ra mắt hồi tháng 9/2021 và gây chú ý khi Shark Bình công bố đầu tư 2,5 triệu USD thông qua quỹ Next100Blockchain. Ông Bình khi đó được giới thiệu trên trang của dự án là "cố vấn chiến lược".

Dự án này được mô tả là hệ sinh thái DeFi toàn diện, xây dựng stablecoin VNDT neo theo Việt Nam đồng. Tuy nhiên, ngay sau khi niêm yết trên các sàn giao dịch, token ANTEX lao dốc, mất 99% giá trị.

AntEx sau đó gần như không có hoạt động và đến tháng 3/2023 thì thông báo đổi tên thành Rabbit (RAB). Những người nắm giữ token Antex sẽ chuyển sang RAB theo tỷ lệ 1.000 ANTEX = 1 RAB.

Trong lĩnh vực tiền số, động thái này được xem là "vẽ lại biểu đồ", nhằm xóa lịch sử giá đã sụt giảm nghiêm trọng. Tuy nhiên, RAB cũng nhanh chóng mất giá, lao dốc trên thị trường, giá trị quy đổi gần như bằng không.

Thanh Lam - Phạm Dự