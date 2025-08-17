Lực lượng công an nhân dân nhận Huân chương Sao Vàng lần thứ 5

Hà NộiHôm nay, lực lượng công an nhân dân đón nhận Huân chương Sao Vàng lần thứ 5 tại lễ kỷ niệm 80 năm ngành công an.

Sáng 17/8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Dự lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Lương Cường, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và hai nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân....

Tổng Bí thư Tô Lâm nói đây là dịp để tri ân sâu sắc với những cống hiến, những truyền thống vẻ vang lực lượng công an. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư chúc mừng và gắn Huân chương Sao Vàng lên cờ truyền thống của lực lượng công an nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm gắn Huân chương Sao Vàng lên cờ truyền thống của lực lượng công an nhân dân. Ảnh: Hoàng Phong

Theo Tổng Bí thư, qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, oanh liệt, lực lượng công an đã cùng với toàn dân, toàn quân đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại của kẻ thù. Để từ đó giữ vững hậu phương, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Sau ngày đất nước thống nhất, công an tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo vệ Tổ quốc trong thời bình. Từ những ngày đầu, khi chính quyền cách mạng còn non trẻ, lực lượng công an đã trở thành lá chắn thép bảo vệ Đảng, chính quyền cách mạng và thành quả của nhân dân.

80 năm là một chặng đường đủ dài để lực lượng công an khẳng định bản lĩnh trí tuệ và sự trưởng thành vượt bậc. Toàn lực lượng đã kiên trì, kịp thời đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, an ninh mạng và ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu bạo loạn lật đổ.

Ngoài những điều trên, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng còn biết bao câu chuyện xúc động về người chiến sĩ công an nhân dân. Điển hình như những trận đối đầu căng thẳng với thế lực chống phá cách mạng, chính quyền, phá hoại tình đoàn kết quân dân. Những cuộc truy bắt tội phạm căng thẳng đến nghẹt thở, những đêm thâu miệt hoài dò tìm chứng cứ ở những tập hồ sơ trong vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, kinh tế phức tạp. Hay những giờ phút đấu trí trên không gian mạng để bảo vệ chủ quyền số, chủ quyền quốc gia trong thế giới phẳng...

Tổng Bí thư Tô Lâm tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Hoàng Phong

Theo Tổng Bí thư, đằng sau mỗi chiến công là trí tuệ, mồ hôi, kỷ luật, ý trí và tình đồng chí, đồng đội, tình người với người. Để có những thành công đó còn là những tháng ngày xa cách, đội nắng phơi sương, là những vết thương chưa kịp lành, những mái nhà, đứa trẻ lặng thầm chờ đợi cha mẹ trở về.

Thời gian tới, Tổng Bí thư cho rằng có nhiều diễn biến phức tạp về các loại tội phạm công nghệ cao, xuyên quốc gia, rửa tiền, ma túy, buôn bán người cùng các vấn đề về an ninh.

Tổng Bí thư yêu cầu mỗi cán bộ chiến sĩ phải thấm nhuần quan điểm lấy dân là gốc, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, nhân dân lên trên hết. "Mỗi cán bộ phải giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong công tác và nói đi đôi với làm. Làm việc gì chắc việc đó, hiệu quả, thiết thực".

Tổng Bí thư cũng đề nghị tiếp tục xây dựng Đảng bộ Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, kiên trì phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngay trong nội bộ. Ngành công an cần chủ động dự báo, đánh giá đúng tình hình, phát hiện sớm, xử lý kịp thời, hiệu quả các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, không để bị động bất ngờ.

Trong lãnh đạo, Tổng Bí thư yêu cầu cần đổi mới tư duy, phân cấp phân quyền hợp lý, gắn với kiểm tra, giám sát và cải cách hành chính. Qua đó xây dựng nền công an phục vụ thân thiện, chuyên nghiệp và hiện đại.

"Tất cả đều vì để người dân yên tâm lao động, học tập, sáng tạo, cống hiến. Mỗi chuyên án, mỗi vụ án phải được tiến hành chặt chẽ, thượng tôn pháp luật, khách quan, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, vì công lý, danh dự quốc gia và vì niềm tin của nhân dân", Tổng Bí thư nói.

Các đại biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Hoàng Phong

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Phan Văn Lai, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Chánh thanh tra Bộ Công an, cho hay năm nay đã 95 năm tuổi đời, 75 năm tuổi Đảng và 76 năm tuổi ngành công an. Ông đã trải qua hai cuộc chiến tranh và được chứng kiến, góp phần vào sự trưởng thành lớn mạnh của lực lượng công an.

Thế hệ ông là những người đi trước mở đường, "sẵn sàng xả thân vì tự do của đất nước, sự toàn vẹn lãnh thổ và độc lập của nhân dân". Đã nghỉ hưu hơn 30 năm nay nhưng thiếu tướng Lai nói rằng vẫn dõi theo từng đổi thay, sự phát triển của công an nhân dân. Qua đó, ông sống vui, sống khỏe, sống có ích để noi gương cho con cháu và các thế hệ công an anh hùng sau này.

Phạm Dự