Lý do bỏ quy định ghi âm, ghi hình giám sát cảnh sát giao thông

Cục Cảnh sát giao thông cho rằng bỏ hình thức giám sát qua ghi âm, ghi hình do một số người dân thực hiện việc này chưa khách quan và còn lợi dụng đăng lên mạng xã hội gây khó khăn trong công vụ.

Chiều 9/10, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an (C08) cho biết như trên trước việc thông tư 46/2024 của Bộ Công an bỏ hình thức giám sát công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông bằng thiết bị ghi âm, ghi hình.

Theo C08, thời gian qua việc giám sát của một số người dân với cảnh sát giao thông "có lúc chưa khách quan, đúng quy định". Nhiều trường hợp lợi dụng quyền giám sát để ghi hình, chụp ảnh quá trình làm việc của cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông rồi chia sẻ lên mạng xã hội. Việc này nhằm mục đích quấy rối, gây khó khăn cho công tác thi hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Những hình ảnh đăng tải dù được gỡ bỏ và người vi phạm bị xử lý song vẫn gây ra tác động xấu đến người xem, ảnh hưởng đến quá trình công tác của cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông. "Bởi thế, việc bỏ quy định giám sát về ghi âm, ghi hình phù hợp với quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và các quy định pháp luật liên quan khác", đại diện C08 nói.

Cảnh sát giao thông kiểm tra xe vi phạm ở TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Thông tư 46/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 67/2019 "quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông" có hiệu lực từ 15/11.

Điều 11 thông tư 46/2024 nêu 5 hình thức nhân dân được giám sát công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. So với thông tư 67/2019, hình thức giám sát "thông qua thiết bị ghi âm, ghi hình" không được áp dụng. Các hình thức khác vẫn giữ nguyên, trong đó có hình thức giám sát thông qua quan sát trực tiếp.

Thông tư 46/2024 cũng bỏ một số "nội dung công khai của công an trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông". Cụ thể, bỏ công khai kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông; kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề về giao thông, xử lý vi phạm thường xuyên.

Việc công khai "trang phục, số hiệu công an nhân dân của cán bộ làm nhiệm vụ" với người làm công tác đăng ký, cấp biển số xe; công khai "trang phục số hiệu công an nhân dân và các phương tiện kỹ thuật, công cụ hỗ trợ" trong công tác chỉ huy, điều khiển giao thông từ ngày 15/11 sẽ không còn.

Lý giải vấn đề này, đại diện C08 cho biết, trên thực tiễn nhiều người dân yêu cầu cảnh sát giao thông xuất trình kế hoạch tuần tra, kiểm soát. Song sau đó, người dân lại chia sẻ lên mạng xã hội nhằm mục đích quấy rối, gây khó khăn cho công tác thi hành pháp luật.

Hơn nữa, cảnh sát giao thông ngoài bảo đảm trật tự an toàn giao thông còn trực tiếp hoặc phối hợp với lực lượng nghiệp vụ thực hiện công tác phòng, chống tội phạm trên các tuyến giao thông. Vì vậy, kế hoạch công tác là "tài liệu mật hoặc nội bộ trong lực lượng".

Ngoài các vấn đề trên, "khu vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông" tại thông tư 67/2019 cũng được sửa thành "khu vực thực thi công vụ" trong thông tư mới.

Phạm Dự - Gia Chính