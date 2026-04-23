Công an làm việc với người tung tin thất thiệt 'bé trai bị đánh chết'

Tây NinhChủ tài khoản Facebook đăng thông tin thất thiệt "bé trai bị bạn đánh tử vong do thiếu nợ 100.000 đồng" đang bị cơ quan điều tra lập hồ sơ xử lý.

Ngày 23/4, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã làm việc với chủ tài khoản đăng tải video, hiện nội dung vi phạm đã được gỡ. Cơ quan an ninh đang tiếp tục lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Qua xác minh, trước đó một bé trai 12 tuổi ở ấp Lộc Trung, xã Lộc Ninh có mượn 100.000 đồng của thiếu niên 14 tuổi cùng địa phương. Sáng 18/4, người này rủ thêm một bạn cùng 14 tuổi đi tìm để đòi tiền. Do bé trai chỉ có 60.000 đồng, hai thiếu niên hẹn hôm sau lấy đủ và dọa nếu không trả sẽ đánh.

Sáng hôm sau, do vẫn không lấy được tiền, hai thiếu niên yêu cầu bé trai đến một quán cà phê bỏ hoang, rồi thay phiên nhau hành hung. Khi thấy một người bạn đi ngang, một trong hai thiếu niên nhờ dùng điện thoại quay lại cảnh đánh.

Hôm sau, bé trai có nhiều vết xây xát nên được gia đình đưa lên TP HCM khám. Ba ngày sau vụ việc, đoạn video bị phát tán trên mạng xã hội kèm thông tin sai sự thật rằng nạn nhân đã tử vong, gây hoang mang dư luận.

Gia đình cho biết sức khỏe bé trai hiện đã ổn định, ăn uống bình thường. Công an xã Lộc Ninh đang xem xét xử lý hành vi của hai thiếu niên liên quan.

Nam An