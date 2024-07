Công an làm việc tại nhà Bí thư Huyện ủy Phú Quý

Bình ThuậnNhiều xe công vụ đưa các tổ công tác của Bộ Công an đến làm việc tại nhà của Bí thư Huyện uỷ đảo Phú Quý và một số cựu lãnh đạo, cán bộ tỉnh Bình Thuận.

Tổ công tác của Bộ Công an đến nhà Bí thư Huyện uỷ đảo Phú Quý Lê Quang Vinh, sáng 4/7. Ảnh: Tư Huynh

Khoảng 9h ngày 4/7, tổ công tác 4 người đến nhà ông Lê Quang Vinh, Bí thư Huyện uỷ đảo Phú Quý, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận, tại đường Gò Tranh, phường Xuân An, TP Phan Thiết. Sau khoảng 30 phút làm việc, tổ công tác rời đi.

Sau khoảng nửa tiếng làm việc, các cán bộ của Bộ Công an rời nhà ông Lê Quang Vinh đi ra con hẻm trên đường Gò Tranh, TP Phan Thiết, sáng 4/7. Ảnh: Tư Huynh

Trước đó khoảng một giờ, các cán bộ công an cũng đến nhà ông Nguyễn Ngọc, nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2011-2016, trên đường Lâm Đình Trúc, gần khu vực chợ Phú Thuỷ, TP Phan Thiết. Công an địa phương và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở cũng có mặt.

Ngoài ra, các cảnh sát cũng đến làm việc tại nhà riêng của một chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận.

Đây là động thái mới nhất trong quá trình Bộ Công an điều tra vụ chuyển sân golf Phan Thiết thành khu đô thị biển mà Bộ Công an đã khởi tố từ năm 2023. Ông Nguyễn Ngọc và Lê Quang Vinh bị cho là có liên quan đến vụ án.

Hiện, nội dung các buổi làm việc chưa được công bố.

Hai xe biển số xanh 80 chở các cán bộ công an đến làm việc tại nhà ông Nguyễn Ngọc, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận trên đường Lâm Đình Trúc, TP Phan Thiết. Ảnh: Tư Huynh

Trước đó, hôm 26/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt tạm giam ông Lê Tiến Phương (67 tuổi, cựu chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận) để điều tra về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Cùng bị khởi tố có 5 người khác. Trong đó, 4 người bị bắt và một người được cho tại ngoại. Ngoài ra, 6 người khác đang thụ án trong vụ án liên quan Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 cũng bị khởi tố trong vụ án mới này.

Đây là một trong 9 dự án "đất vàng" tại Bình Thuận mà Bộ Công an đang xác minh, điều tra theo đơn tố giác tội phạm của công dân địa phương.

Tư Huynh