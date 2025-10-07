Công an làm việc nhiều giờ ở trụ sở công ty của Shark Bình

Hà NộiNhiều thùng niêm phong được chuyển đi dưới sự giám sát của cảnh sát cơ động, sau nhiều giờ công an đến trụ sở Công ty NextTech của Shark Nguyễn Hòa Bình.

Ngày 7/10, Công an thành phố Hà Nội xác nhận "đang làm việc" với Shark Bình song chưa cung cấp thông tin liên quan.

Trong tối 6/10 và ngày 7/10, nhiều công an liên tục xuất hiện ở tòa nhà số 18 phố Tam Trinh, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội - nơi có trụ sở của Công ty NextTech của ông Bình. Đến tối muộn 7/10, hàng chục thùng tài liệu dán giấy niêm phong được chuyển lên các xe tải, mang đi.

Ông Nguyễn Hòa Bình 44 tuổi, quê Hà Nội, còn gọi là Shark Bình, là doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực công nghệ. Ông từng được ví là "cá mập" công nghệ, còn Tập đoànNextTech do ông làm Chủ tịch gọi là "Alibaba Việt Nam". Công ty của ông được bầu chọn là một trong 10 doanh nghiệp có ảnh hưởng nhất đến internet Việt Nam giai đoạn 2007-2017.

Nhiều thùng tài liệu được chuyển đi trước sự giám sát của công an, tối 7/10. Ảnh: Linh Đan

Một ngày trước, tại họp báo Bộ Công an, Phó giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Long, cho biết thời đã tiếp nhận phản ánh về dự án tiền ảo blockchain AntEx liên quan Shark Bình qua truyền thông. Ông Long chưa thông tin về kết quả xác minh song cho hay một nhà đầu tư trú tại tỉnh Ninh Bình đã gửi đơn trình báo về khoản đầu tư 2.000 USD (khoảng 47 triệu đồng) đã bị mất.

Dự án tiền số AntEx ra mắt hồi tháng 9/2021 và gây chú ý khi Shark Bình công bố đầu tư 2,5 triệu USD thông qua quỹ Next100Blockchain. Ông Bình khi đó được giới thiệu trên trang của dự án là "cố vấn chiến lược".

Thế nhưng, một tháng trở lại đây, đội ngũ kỹ sư của dự án AntEx lên tiếng trên mạng xã hội cho rằng ông Bình là người trực tiếp chỉ đạo rút thanh khoản khiến dự án bị sập, nhà đầu tư mất tiền.

Ngược lại, trong các bài viết trên mạng xã hội, ông Bình khẳng định mình là nạn nhân, không chỉ mất 2,5 triệu USD mà còn bị mang tiếng.

Công an xuất hiện ở trụ sở công ty của Shark Bình ở phố Tam Trinh, tối 6/10. Ảnh: Huy Mạnh

Khi mới ra đời, dự án AntEx được mô tả là hệ sinh thái DeFi toàn diện, xây dựng stablecoin VNDT neo theo Việt Nam đồng. Tuy nhiên, ngay sau khi niêm yết trên các sàn giao dịch, token ANTEX lao dốc, mất 99% giá trị.

AntEx sau đó gần như không có hoạt động và đến tháng 3/2023 thì thông báo đổi tên thành Rabbit (RAB). Những người nắm giữ token Antex sẽ chuyển sang RAB theo tỷ lệ 1.000 ANTEX = 1 RAB. Trong lĩnh vực tiền số, động thái này được xem là "vẽ lại biểu đồ", nhằm xóa lịch sử giá đã sụt giảm nghiêm trọng. Tuy nhiên, RAB cũng nhanh chóng mất giá, lao dốc trên thị trường, giá trị quy đổi gần như bằng không.

Phạm Dự