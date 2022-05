Công an Lâm Đồng có giám đốc mới

Quyết định bổ nhiệm ông Trương Minh Đương - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, giữ chức Giám đốc công an tỉnh này thay đại tá Trần Minh Tiến, được trung tướng Lê Quốc Hùng (Thứ trưởng Bộ Công an), trao sáng nay.

Đại tá Trần Minh Tiến, 55 tuổi, được Bộ Công an điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Nam Định.

Ngoài ra, thượng tá Bùi Đức Thịnh, thư ký Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, cũng được điều động giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Đại tá Trương Minh Đương (phải) nhận quyết định bổ nhiệm chức Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng sáng 30/5. Ảnh: Khánh Hương

Trước khi làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, ông Đương công tác ở Cục An ninh Văn hóa, thông tin, truyền thông Bộ Công an. Từ năm 2020 đến nay, Lâm Đồng liên tục có sự thay đổi người đứng đầu ngành công an: đại tá Lê Vinh Quy (bổ nhiệm ngày 20/1/2020, hiện làm Giám đốc Công an Đăk Lăk) và đại tá Trần Minh Tiến (bổ nhiệm ngày 1/3/2021).

Ngoài đại tá Trương Minh Đương và thượng tá Bùi Đức Thịnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng còn có 3 Phó giám đốc là đại tá Lê Hồng Phong, Nguyễn Quang Thống và Đinh Xuân Huy.

Phước Tuấn - Khánh Hương