Công an Lâm Đồng bác thông tin 'Đà Lạt xảy ra bạo động'

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết thông tin "Đà Lạt xảy ra biến lớn, bạo động" lan truyền trên mạng là sai sự thực và đang tiến hành điều tra người phát tán.

Thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an Lâm Đồng

Ngày 30/4, trang thông tin điện tử Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết bộ phận an ninh mạng phát hiện thông tin lan truyền "Đà Lạt xảy ra biến lớn"; "Đà Lạt xảy ra vấn đề, cấm người dân ra đường"; "Đà Lạt xảy ra bạo động, bắn súng"... gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh, trật tự tại địa phương.

Công an tỉnh khẳng định các thông tin này sai sự thật, vi phạm pháp luật. Cơ quan này đang tiến hành điều tra, xác minh các trường hợp phát tán, lan truyền thông tin trên.

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết thêm cùng ngày triệu tập người phụ nữ 26 tuổi ở xã Hiệp Thanh, huyện Đức Trọng đăng tải nội dung "có biến tại BigC, 5 người cầm súng bị bắt...". Người này cho biết đọc thông tin ở các hội nhóm, rồi đăng lại trên trang cá nhân mà không kiểm chứng tính xác thực. Hiện người phụ nữ đã gỡ bài đăng, cam kết không tái phạm.

Du khách tham quan gần chợ Đà Lạt, chiều 30/4. Ảnh: Khánh Hương

Tin đồn Đà Lạt có biến lan rộng trên mạng khi UBND TP Đà Lạt ra văn bản hỏa tốc đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh tại quảng trường Lâm Viên ngưng các hoạt động từ 13h-23h ngày 30/4. Sau đó một số đơn vị liên quan đã thông báo dừng dịch vụ giải trí, biểu diễn, trả tiền vé cho khán giả.

Tuy nhiên, theo chính quyền Đà Lạt việc tạm ngưng kinh doanh ở quảng trường Lâm Viên nhằm đảm bảo công tác an ninh trật tự trong khi tổ chức các sự kiện chính trị - xã hội dịp 30/4, 1/5 tại khu vực này. Cụ thể tối nay ở quảng trường diễn ra đêm chung kết giải nhảy Dalat Best Dance Crew 2024 – Hoa Sen Home International Cup với 12 nhóm của Việt Nam và các nước trong khu vực.

Người đăng tải thông tin bịa đặt, sai sự thật, gây hoang mang dư luận có thể bị phạt hành chính 10-20 triệu đồng theo Điều 101, Nghị định 15 của Chính phủ, hoặc xử lý hình sự theo điều 288 Bộ luật Hình sự về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Khung hình phạt tiền từ 200 triệu đồng đến một tỷ đồng hoặc phạt tù 2-7 năm.

Trường Hà - Khánh Hương