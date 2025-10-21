Công an khuyến khích người dân đổi bằng lái giấy sang thẻ nhựa PET

Hà NộiCông an thành phố khuyến khích người dân đổi bằng lái loại giấy bìa truyền thống sang thẻ nhựa PET để hưởng 'ưu điểm vượt trội, bảo mật, độ bền cao'.

Hôm nay, Công an Hà Nội phát ra thông báo cho hay Phòng cảnh sát giao thông thấy nhiều công dân vẫn đang sử dụng giấy phép lái xe (bằng lái) dạng giấy bìa được cấp từ nhiều năm trước. Loại này có nhược điểm dễ hư hỏng, khó bảo quản và đặc biệt là dễ bị làm giả, gây khó khăn cho công tác quản lý của cơ quan chức năng.

Theo công an, thẻ nhựa PET được triển khai từ năm 2012 mang lại nhiều lợi ích như độ bền cao do vật liệu nhựa PET bền, chống nước, ẩm mốc, không bị nhàu nát, giúp dễ dàng bảo quản và mang theo.

Thẻ này còn bảo mật và xác thực nhanh chóng khi được tích hợp mã QR, giúp cơ quan chức năng dễ dàng kiểm tra, xác thực thông tin. Dữ liệu cũng được số hóa, đồng bộ trên hệ thống Cơ sở Dữ liệu quốc gia, đảm bảo minh bạch.

Giấy phép lái xe loại thẻ nhựa PET. Ảnh: Ngọc Thành

Thẻ PET hiện nay tích hợp đa nền tảng nên người dân có thể đồng bộ lên ứng dụng VNeID để xuất trình khi làm việc với cảnh sát, giảm bớt việc mang theo nhiều loại giấy tờ.

Trên trường quốc tế, thẻ PET là điều kiện bắt buộc để được cấp Giấy phép lái xe quốc tế (IDP) theo Công ước Viên 1968 (một hiệp ước quốc tế về an toàn giao thông đường bộ nhằm thống nhất quy định giao thông giữa các quốc gia). Qua đó tạo thuận lợi cho công dân Việt Nam tham gia giao thông hợp pháp khi ra nước ngoài.

Nhằm đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa dữ liệu và bảo vệ quyền lợi cho người dân, Công an Hà Nội đề nghị mọi người chủ động chuyển đổi sang thẻ PET và phối hợp chặt với công an cấp xã phường trong việc rà soát, cập nhật thông tin bằng lái trên hệ thống. Việc chuyển đổi bằng lái không chỉ mang lại sự tiện ích, an toàn cho mỗi người mà còn là hành động thiết thực góp phần xây dựng hệ thống dữ liệu giao thông hiện đại, minh bạch.

Phạm Dự