'Công an không để đạn bọc đường làm sa ngã'

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, cán bộ, chiến sĩ công an luôn coi danh dự là điều cao quý, thiêng liêng; kiên quyết "không bị đạn bọc đường làm sa ngã".

Ngày 29/6, hội thảo quốc gia "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân trong tình hình mới" được Bộ Công an và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật được tổ chức trực tuyến đến 63 điểm cầu trên cả nước.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cho biết lực lượng công an đã chủ động phát hiện, ngăn chặn mọi âm mưu phá hoại để giữ vững ổn định chính trị. Hàng vạn chiến sĩ, nhất là những người đang công tác ở lĩnh vực nhạy cảm như cảnh sát giao thông, cảnh sát kinh tế, an ninh kinh tế, xuất nhập cảnh "đều coi danh dự là điều cao quý, thiêng liêng".

Trong đợt phòng chống Covid-19, cán bộ công an đã đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để phát hiện người có nguy cơ, kiểm tra xuất nhập cảnh, tham gia bảo vệ khu cách ly, xử lý những kẻ lợi dụng dịch bệnh để phạm tội. "Trong bất cứ giai đoạn nào, công an nhân dân cũng thể hiện tinh thần sẵn sàng nhận trách nhiệm cho dù khó khăn nhất, dù phải chiến đấu hy sinh", tướng Ngọc nhấn mạnh.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Công an phát biểu tại hội thảo ngày 29/6. Ảnh: Quỳnh Vinh

Thừa nhận trong nội bộ vẫn có một số cán bộ nói không đi đôi với làm, thậm chí vi phạm pháp luật, Thứ trưởng Công an cho biết, những người này đã, đang và sẽ bị xử lý nghiêm minh để không làm tổn hại đến uy tín, danh dự của người công an nhân dân.

Dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Công an của ta là Công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc", "lúc chiến tranh có việc, lúc hòa bình lại càng nhiều việc", Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng khẳng định, trách nhiệm của công an rất quan trọng, nặng nề, nhưng cũng rất vinh quang.

Ông Thưởng đề nghị các đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên công an không ngừng tu dưỡng phẩm chất đạo đức, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan mong mỏi lực lượng công an làm tốt sáu điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy. "Tôi cảm giác khi nói về điều Bác dạy chúng ta rất thạo, nhưng khi làm thì hình như chưa hết", ông Khoan nói và mong cán bộ, chiến sĩ ngành công an "nói nhiều nhưng phải làm được nhiều hơn cái nói, có như vậy mới thuyết phục được nhân dân".

GS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cũng nhấn mạnh nguyên tắc "nói đi đôi với làm" vì "đó là cách nêu gương tốt nhất".

Bộ trưởng Công an Tô Lâm tiếp thu ý kiến các đại biểu, chỉ đạo cơ quan chức năng xây dựng báo cáo kết quả hội thảo để phục vụ công tác lãnh đạo ngành trong thời gian tới. Ông cho biết, mỗi cán bộ, chiến sĩ công an sẽ tiếp tục học tập phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, để mỗi người đều bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

"Bộ Công an cũng sẽ tăng cường thanh kiểm tra, ngăn chặn hiện tượng suy thoái, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá, vi phạm điều lệ, quy chế công tác. Ai vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm. Còn những gương người tốt việc tốt sẽ được biểu dương, khen thưởng kịp thời", Đại tướng nói.

Hoàng Thùy