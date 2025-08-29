Công an khám nhà 'Bầu Đoan'

Thanh HóaNhà riêng của ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch CLB bóng đá Đông Á Thanh Hoá, bị khám xét, nghi vấn liên quan đến vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Công an thu nhiều tài liệu tại trụ sở Công ty Đông Á, rạng sáng 29/8. Ảnh: Lê Hoàng

Hơn 21h ngày 28/8, hàng trăm cảnh sát thuộc nhiều lực lượng của Công an tỉnh Thanh Hoá được huy động khám xét dinh thự của ông Cao Tiến Đoan, ở phường Sầm Sơn. Cùng thời điểm, cảnh sát cũng phong toả, khám xét trụ sở Công ty Đông Á, trên đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành. Rất đông người dân hiếu kỳ kéo đến theo dõi vụ việc.

Cơ quan điều tra đọc lệnh khám xét nhà riêng và công ty của bầu Đoan đêm 28/8. Ảnh: Lam Sơn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá chưa công bố cụ thể lý do khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Đoàn song cho hay, "nhận được tin báo của người dân tố giác hành vi vi phạm pháp luật của ông Cao Tiến Đoan". Nhà chức trách cáo buộc, ông Đoan vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 221, Bộ Luật hình sự 2015.

Gần 1h ngày 29/8, công an tiếp tục khám xét hai vị trí nói trên. Một số ôtô tải được điều đến hiện trường, vận chuyển nhiều máy tính và các tài liệu trong trụ sở Công ty Đông Á đưa đi

Cảnh sát cơ động bảo vệ vòng ngoài khi cơ quan điều tra khám xét trụ sở Công ty Đông Á, rạng sáng 29/8. Ảnh: Lê Hoàng

Ông Cao Tiến Đoan, 65 tuổi, ở phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Ngoài là Tổng giám đốc công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á, ông này là đại biểu, Ủy viên Ban Kinh tế Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa và Chủ tịch CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa.

Cảnh sát khám trụ sở Công ty Đông Á do ông Đoàn làm Tổng giám đốc rạng ráng 29/8. Video: Lê Hoàng

Lê Hoàng