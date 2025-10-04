Công an kêu gọi cung cấp thông tin kẻ sát hại 3 người ở Đồng Nai

Camera an ninh cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh ghi hình nghi can mặc đồ bịt kín, đeo vật giống súng tự chế, đi lại trong nhà, trước khi 3 nạn nhân tử vong với nhiều thương tích.

Ngày 4/10, Công an Đồng Nai đề nghị người dân nếu phát hiện nghi can sát hại vợ chồng ông Đỗ Duy Thiên (47 tuổi, chủ cơ sở thu mua nông sản) cùng cháu trai 11 tuổi ở xã Đăk Nhau (huyện Bù Đăng, Bình Phước cũ); hoặc có thông tin liên quan vụ án mạng, thì liên hệ đại tá Lê Vấn - Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, số điện thoại 0365 366 777.

Camera an ninh ở hiên nhà ông Thiên ghi lại thời điểm xảy ra án mạng có người mặc đồ bịt kín, mang theo vật giống súng tự chế... Công an Đồng Nai đang phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an truy bắt kẻ gây án.

Nghi can giết 3 người ở Đồng Nai bị bắt Camera ghi lại cảnh nghi can trong nhà của các nạn nhân. Video: Camera an ninh

Trước đó sáng 3/10, người dân khi đến cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh thì phát hiện ông Đỗ Duy Thiên cùng cháu ngoại chết ở hiên nhà, thi thể bà Hạnh bên chiếc ôtô. Các nạn nhân có nhiều vết thương. Trong nhà đồ vật xáo trộn, két sắt bị đưa ra phía sau, có dấu hiệu bị đập phá. Bước đầu cảnh sát nhận định có thể nghi can đã ra tay sát hại cả gia đình với động cơ cướp tài sản.

Cơ sở thu mua nông sản nằm ở mặt tiền đường liên huyện cũ, nằm cheo leo giữa ngọn đồi, khu vực này rất vắng vẻ. Căn nhà của ông Thiên gồm một trệt một lầu, có hầm để xe, được xây kiên cố dạng mái thái, rộng chừng 200 m2. Phía trước sân có thêm nhà kho lợp bằng tôn rộng chừng 150 m2 chuyên để ôtô tải và hàng hóa nông sản của gia đình.

Người dân cho biết, buổi tối khu vực này không có đèn đường, tối om, những đêm mưa càng trở nên vắng vẻ. Gia đình nạn nhân hiền lành, làm nghề thu mua mủ cao su từ lâu, vài năm trở lại đây thì có thêm nghề mua bán sầu riêng, nông sản nên thuộc dạng khá giả trong vùng. Bình thường, vợ chồng ông Thiên ở cùng 2 người con nhưng buổi tối xảy ra sự việc họ không có ở nhà.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường để điều tra, chiều muộn 3/1010. Ảnh: Phước Tuấn

Phước Tuấn