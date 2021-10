Công an hướng dẫn kỹ năng thoát nạn khi ôtô lao xuống ao, hồ

Khi xe gặp sự cố lao xuống ao, sông, hồ rồi dần bị chìm, nếu người bên trong không thao tác đúng có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Tình huống xe rơi xuống nước.

Khi gặp tình huống sự cố này, để thoát nạn an toàn, bạn cần chú ý thực hiện một số thao tác cơ bản sau:



- Sử dụng hai tay ôm chặt hai vai, đầu rồi cúi xuống; hơi co tròn cơ thể để hạn chế tối đa trấn thương do va đập khi xe va chạm với mặt nước, nếu là lái xe thì ôm chặt vô lăng. Sau khi xe ổn định, tất cả nhanh chóng bấm khóa (lẫy) để tháo dây an toàn.

Cách bấm lẫy tháo dây an toàn.

- Xe sau khi lao xuống nước thường không bị chìm ngay (chỉ chìm sau khoảng 30 giây đến 2 phút). Hệ thống điện có thể đảm bảo cho một số bộ phận trên xe hoạt động trong khoảng 2-3 phút. Trong thời điểm này, người trong xe cần bấm nút hạ cửa kính (do hệ thống điện trong các xe vẫn có thể đảm bảo cho kính hạ xuống) hoặc sử dụng tay quay hạ cửa kính; khi cửa kính được mở người trong xe hãy thoát ra ngoài và bơi vào bờ.

Lưu ý: Khi ôtô mới lao xuống nước, mọi người không nên cố mở cửa xe, vì lúc này rất khó mở do áp lực nước từ ngoài tác động lên cánh cửa xe rất lớn. Mặt khác, nếu mở được cửa xe, nước sẽ tràn vào nhanh hơn, dẫn đến xe sẽ chìm nhanh, khi đó cơ hội thoát nạn cho những người còn lại sẽ ít đi.

Bởi vậy, phương án tối ưu khi xe chưa bị chìm là cố gắng bình tĩnh để thoát ra ngoài thông qua các cửa sổ kính như hướng dẫn ở trên

Cách thoát ra khỏi cửa kính khi xe chìm.

- Trong trường hợp các cửa kính bị kẹt và không thể hạ xuống được hãy bằng mọi cách phá, nếu có thể. Bạn có thể dùng búa phá kính, sử dụng giày gót nhọn, tuốc-nơ-vít, hoặc đạp bằng chân...

Lưu ý, nên tác động vào một điểm ở góc cửa, kính sẽ dễ bị phá hơn. Không nên phá kính chắn gió phía trước xe vì đây là loại kính có cấu tạo rất chắc nên khó. Khi cửa kính này bị phá, nước sẽ tràn vào mạnh hơn và làm xe chìm nhanh hơn.

Cách phá cửa kính khi cửa bị kẹt.

- Trường hợp xe chìm nhanh khiến không thể hạ được cửa kính, bạn hãy bình tĩnh và đợi đến khi nước tràn vào trong khoang xe và ngập đến ngang ngực người ngồi.

Trong thời gian chờ đợi, bạn hãy cởi bỏ những vật nặng như quần áo nặng, giầy dép. Khi đó, áp lực phía trong xe và bên ngoài khá cân bằng, bạn hãy mở cửa xe phía gần nhất và thoát ra ngoài.

Mở cửa xe để thoát ra ngoài.

- Nếu trong xe có trẻ nhỏ, hãy trấn an tinh thần để bé không khóc hoặc la hét, khi nước ngập đến ngực, bạn hãy nói với bé cùng hít sâu, ngậm miệng và nín thở (có thể dùng hai ngón tay bóp vào cánh mũi của trẻ em). Ngay sau đó, bạn mở cánh cửa xe và đưa bé thoát ra ngoài rồi ngoi lên mặt nước.



- Khi ngoi lên mặt nước, bạn hãy bằng mọi cách kêu cứu, ra ký hiệu để mọi người đến hỗ trợ. Nếu biết bơi, bạn chủ động giúp đỡ những người khác không biết bơi để cùng vào bờ an toàn.

Nguồn: Bộ Công an