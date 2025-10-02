Công an hỗ trợ sản phụ giữa dòng nước ngập

Hà NộiXe cứu thương chở một sản phụ bất ngờ chết máy giữa đường ngập sâu, công an phường Phương Liệt kịp thời hỗ trợ đưa chị đến bệnh viện an toàn.

Ngày 2/10, đại diện Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội cho biết thai phụ 35 tuổi, vỡ ối tại nhà cách đây ba hôm. Thời điểm đó, Hà Nội có mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Bualoi, khiến nhiều tuyến đường ngập sâu. Gia đình gọi xe cấp cứu đưa chị đến Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội.

Thai phụ được chuyển từ xe cấp cứu sang xe công an để đến viện. Ảnh: Công an Hà Nội

Tuy nhiên, khi đi qua đoạn đường Lê Trọng Tấn (phường Phương Liệt), chiếc xe cứu thương chết máy vì ngập nước. Lúc này, sản phụ đau bụng ngày càng tăng, người nhà vô cùng lo lắng. Cùng thời điểm, tổ công an phường Phương Liệt đang làm nhiệm vụ phân luồng, chống úng ngập tại khu vực, nhanh chóng hỗ trợ chuyển thai phụ từ xe cấp cứu sang xe công vụ rồi đưa thẳng đến viện.

Bác sĩ Ngô Ngọc Loát, khoa Sản và Phụ khoa, cho biết thai phụ nhập viện trong tình trạng vỡ ối hơn 3 tiếng. May mắn, hai mẹ con đã "vượt bão" và "vượt cạn" thành công. Hiện sức khỏe của mẹ và em bé đều ổn định.

"Tôi cảm ơn công an phường Phương Liệt, đội ngũ y bác sĩ bệnh viện đã đồng hành và giúp tôi sinh con an toàn", sản phụ chia sẻ.

Mẹ con sản phụ đang hồi phục sức khỏe. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Nhiều tuyến phố Hà Nội ngập nước, giao thông tê liệt do mưa lớn sau bão Bualoi. Sáng 1/10, các chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 cũng kịp thời hỗ trợ đưa hai cháu bé 5 tuổi qua đoạn ngập lụt đến bệnh viện.

Hai cháu lúc này trong tình trạng thiếu máu nặng và sốc nhiễm khuẩn cần được chuyển viện gấp. Tổ cảnh sát dùng áo mưa che chắn và sử dụng xe chuyên dụng đưa các cháu qua điểm ngập, hỗ trợ xe chở bệnh nhi di chuyển nhanh chóng đến bệnh viện. Nhờ vậy, hai cháu được kịp thời cấp cứu và hiện sức khỏe đã ổn định.

Lê Nga