Công an Hà Nội tuột chiến thắng trước CLB Australia

Hà NộiCông an Hà Nội (CAHN) chơi lấn lướt nhưng hòa Macarthur 1-1 ở lượt ba bảng E AFC Champions League (ACL) Two 2025-2026, tối 23/10.

* Ghi bàn: Văn Đô 30’ – Uskok 77’

Cuộc đấu trên sân Hàng Đẫy là giữa hai đội đoạt Cup Quốc gia Việt Nam và Australia. Tên gọi Công an Hà Nội cũng mới trở lại từ năm 2023, còn Macarthur mới thành lập từ năm 2018.

Dù đoạt Cup Quốc gia, Macarthur không phải đội mạnh ở Australia, khi chỉ đứng thứ 8 tại giải VĐQG mùa trước. Đội có sáu ngoại binh, trong đó nổi bật là cựu tuyển thủ Hàn Quốc Ji Dong-won và tiền đạo Indonesia Luke Vickery.

Lê Văn Đô mừng bàn thắng ở phút 30 trong trận Công an Hà Nội hòa Macarthur 1-1 ở lượt ba bảng E AFC Champions League Two 2025-2026 trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội ngày 23/10/2025. Ảnh: Hoàng Huynh

CAHN vắng tiền đạo trụ cột Leonardo Artur, nhưng 90 phút chứng kiến chủ nhà lấn lướt với 66% thời gian kiểm soát bóng và tung ra số đường chuyền gấp đôi. Tuy nhiên, số pha dứt điểm cân bằng với tỷ số 11-10 nghiêng về CAHN.

Phút 30, cầu thủ đội khách cầm bóng rườm rà trước vòng cấm bị Adou Leygley Minh cướp. Lê Văn Đô chớp thời cơ sút chân phải trong vòng cấm vào góc trái mở tỷ số. Bàn dẫn trước cụ thể hóa thế trận dồn ép, nhưng khả năng tận dụng cơ hội vẫn là điểm yếu cố hữu của đoàn quân HLV Mano Polking ở đấu trường quốc tế.

Các pha chồng biên của CAHN nhuần nhuyễn, tạo cơ hội để căng ngang hoặc cắt vào trong dứt điểm nhưng không thể tận dụng. Phút 37, Vitao đi bóng từ trái vòng cấm sút đập chân hậu vệ, nhưng thủ môn Filip Kurto kịp cản phá ở góc gần. Đến phút 64, Đình Bắc chọc khe cho Alan Sebastiao. Nhưng thay vì căng ngang cho Vitao đang trống trải, tiền đạo Brazil sút chệch khung thành.

Đến phút 72, HLV Mano Polking bất đắc dĩ phải thay thủ môn Nguyễn Filip chấn thương bằng Vũ Thành Vinh. Bốn phút sau, đối thủ tận dụng tốt quả phạt góc biên phải để gỡ hòa. Bóng được treo cao vào giữa vòng cấm cho trung vệ cao 1,96 m Tomislav Uskok đánh đầu dũng mãnh vào góc cao phải.

Trung vệ Macarthur Tomislav Uskok (trái) mừng bàn gỡ 1-1 ở phút 76. Ảnh: Hoàng Huynh

Cũng từ phút 75, thể lực của cầu thủ CAHN đi xuống nên sức ép không được duy trì liên tục. Đội có thêm một số cơ hội dứt điểm của Quang Hải, Phan Văn Đức nhưng đều bị đối phương ngăn chặn, chấp nhận hòa 1-1.

CAHN vẫn giữ mạch bất bại với một thắng và hai hòa, để dẫn đầu bảng E ACL Two. CLB Hong Kong Tai Po và Macarthur xếp sau với một điểm ít hơn. Trong khi đó, đại diện Trung Quốc Bắc Kinh đứng cuối với hai điểm.

Lượt bốn sẽ diễn ra vào ngày 6/11. CAHN sang Australia làm khách trước Macarthur, còn Bắc Kinh tiếp Tai Po.

Đội hình xuất phát

Công an Hà Nội: Nguyễn Filip, Hugo Gomes, Trần Đình Trọng, Adou Minh Leygley, Cao Pendant Quang Vinh, Đình Bắc, Lê Văn Đô, Quang Hải, Vitao, Stefan Mauk, Alan Sebastiao

Macarthur: Filip Kurto, Callum Talbot, Tomislav Uskok, Damien Da Silva, Harry Politidis, Chris Ikonomidis, Luke Brattan, Liam Rose, Sime Grzan, Rafael Duran, Anthony Caceres.

Hiếu Lương