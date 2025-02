Công an Hà Nội tiếp nhận nhân sự công an cấp huyện

Công an Hà Nội đã hoàn thành kiểm đếm hồ sơ, cán bộ, tài chính, tài sản của Công an cấp huyện và chuẩn bị tiếp nhận con người, tài chính về các phòng chức năng.

Sáng 11/2, Đảng uỷ Công an thành phố Hà Nội tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương về thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy công an địa phương. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 44 điểm cầu thuộc Công an thành phố.

Theo Công an Hà Nội, việc triển khai tinh gọn bộ máy trên tinh thần "vừa chạy, vừa xếp hàng". Giai đoạn một là rà soát, kiểm đếm, thống kê công việc, hồ sơ, cán bộ, tài chính, tài sản của Công an cấp huyện. Giai đoạn hai, tiếp nhận con người, tài chính tài sản từ công an cấp huyện về các phòng theo chức năng, nhiệm vụ. Giai đoạn 3, chuyển giao cán bộ, tài chính, tài sản giữa các phòng với công an cấp xã theo chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, phân công, phân cấp mới.

Các đơn vị đã hoàn thành giai đoạn 1; đang bắt đầu triển khai giai đoạn 2, 3.

Hội nghị của Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội tổ chức sáng nay. Ảnh: Ngọc Bích

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, yêu cầu việc triển khai tổ chức, hoạt động của Công an thành phố theo mô hình mới bảo đảm nhanh, gọn, liên thông, đồng bộ về chức năng, nhiệm vụ. Tổ chức bộ máy mới hoạt động được ngay, không bị gián đoạn, không bỏ trống địa bàn, không bỏ lọt vụ việc, tội phạm.

Ông đề nghị phải bảo đảm nguyên vẹn về tài chính, tài sản, phương tiện, trang thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ, hồ sơ, tài liệu chuyên môn, nghiệp vụ. Cùng với đó, các đơn vị cần thực hiện tốt nhất chế độ, chính sách với cán bộ chiến sĩ bị ảnh hưởng và giải quyết thấu đáo tâm tư của họ.

Ngoài Hà Nội, từ đầu tháng 2 đến nay, công an các địa phương cũng triển khai kế hoạch để thực hiện mô hình công an mới theo hướng không tổ chức cấp huyện.

Trước đó, trong kết luận số 121 ngày 24/1 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 13 có nêu về việc đồng ý với chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy công an địa phương theo hướng "tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở"; không tổ chức công an cấp huyện. Riêng với những huyện đảo sẽ bố trí đồn công an do không có đơn vị hành chính cấp xã.

Phạm Dự