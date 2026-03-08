Công an Hà Nội thua trận đầu ở V-League 2025-2026

Hà NộiMạch trận bất bại của Công an Hà Nội tại V-League dừng lại ở con số 17, sau khi thua Hà Nội FC 1-2 tại vòng 15, tối 8/3.

* Ghi bàn: Hoàng Hên 27' & pen 74' - Leo Artur 90'+11

Chuỗi bất bại của CAHN kéo dài từ vòng 23 V-League mùa trước, trong đó có 15 chiến thắng. Đoàn quân của HLV Mano Polking cũng san bằng kỷ lục giành 35 điểm sau 13 trận đầu mùa, thuộc về chính Hà Nội FC vào năm 2018 dưới thời HLV Chu Đình Nghiêm.

Phong độ và chất lượng nhân sự giúp CAHN được đánh giá cao hơn Hà Nội FC - đội vừa thua Thể Công 0-1 ở vòng 14. Bên cạnh đó, mùa này đoàn quân của HLV Harry Kewell đã thua bốn và hòa một qua 5 trận gặp các đối thủ trong top 5, gồm CAHN, Thể Công, Ninh Bình và Công an TP HCM.

Hậu vệ Công an Hà Nội Đoàn Văn Hậu (số 5) nhận thẻ vàng sau pha va chạm với Nguyễn Văn Quyết ở phút 31 trận thua Hà Nội FC 1-2 ở vòng 15 V-League 2025-2026, trên sân Hàng Đẫy ở Hà Nội ngày 8/3/2026. Ảnh: VPF

Bước vào sân Hàng Đẫy, CAHN thiếu tiền đạo chủ lực Alan Grafite vì chấn thương. HLV Polking đặt niềm tin vào cặp Nguyễn Đình Bắc và Leo Artur. Ngoài Đình Bắc, CAHN còn dùng bốn cựu cầu thủ Hà Nội FC, gồm Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng và Bùi Hoàng Việt Anh.

Những va chạm giữa nhóm cầu thủ này với các đồng đội cũ góp thêm phần máu lửa cho derby thủ đô. Đáng kể là tình huống tranh chấp quyết liệt giữa Nguyễn Văn Quyết và Văn Hậu ở phút 31, rồi pha va chạm dẫn đến lời qua tiếng lại giữa Việt Anh với Tadeu Adriel. Đến phút 60, Đỗ Duy Mạnh kèm rát và đập tay vào gáy khiến Đình Bắc lăn lộn đau đớn.

Hà Nội FC 2-1 Công an Hà Nội Diễn biến chính trận Hà Nội FC 2-1 CAHN.

Trận derby diễn ra với quyền kiểm soát thuộc về CAHN. Artur, Đình Bắc và Văn Đô liên tục đảo vị trí, nhưng việc thiếu một tiền đạo mục tiêu như Alan khiến khâu kết thúc trở nên khó khăn. HLV Kewell cũng gây bất ngờ khi sắp xếp Adriel đá tiền vệ trụ, nhưng khi cần có thể lùi về tạo thành trung vệ thứ ba. Sự quyết liệt và chính xác của cầu thủ Brazil đã góp công lớn giúp Hà Nội FC đứng vững.

Không chỉ phòng ngự chắc, Hà Nội FC còn tận dụng tốt các cơ hội hiếm hoi và sai lầm để trừng phạt đối phương. Phút 26, Cao Pendant Quang Vinh mất bóng ở biên trái để Adriel chuyền nhanh vào vòng cấm. Cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên băng lên kiểm soát, che chắn khôn ngoan trước pha ập vào của Lê Văn Đô rồi vô-lê chân trái uy lực đánh bại Nguyễn Filip.

Tình huống tiền vệ Hà Nội FC Đỗ Hoàng Hên (phải) ghi bàn mở tỷ số ở phút 26. Ảnh: VPF

Đến phút 71, Quang Vinh và Việt Anh chơi thiếu tập trung khi nhường nhau, nhưng không để ý David Fisher đang mở tốc vào vòng cấm. Nguyễn Filip băng ra chậm hơn phạm lỗi với tiền đạo người Anh dẫn đến phạt đền. Đỗ Hoàng Hên bình tĩnh đặt lòng chân trái vào góc trái, đánh lừa Filip để nhân đôi cách biệt.

CAHN có quyền nuối tiếc với những cơ hội ngon ăn. Phút 55, Leo Artur tâng bóng lừa qua Duy Mạnh, rồi tâng tiếp qua Văn Chuẩn nhưng chưa đủ lực. Duy Mạnh kịp lui về phá bóng giải nguy. Hai phút sau, Văn Chuẩn bay người đẹp mắt cản cú đá phạt góc trái của Văn Đô. Sau đó, tiền đạo vào sân thay người Rogerio Alves có ba cú sút nguy hiểm trong thế đối mặt thủ môn, nhưng đều không thành bàn - trong đó có một lần đưa bóng dội xà.

Tiền đạo Công an Hà Nội Nguyễn Đình Bắc (áo đỏ) bị các cầu thủ Hà Nội FC chăm sóc kỹ lưỡng. Ảnh: VPF

Những phút bù tiếp tục chứng kiến sức ép nghẹt thở từ CAHN. Ở phút bù thứ 6, Leo Artur bị Phạm Xuân Mạnh cản người không bóng trong vòng cấm. Trọng tài người Malaysia tham khảo VAR rồi xem lại video trước khi chỉ tay vào chấm 11m, để giúp Artur rút ngắn cách biệt. Ngay sau tình huống, trọng tài thổi còi hết giờ và đánh dấu thất bại đầu tiên của CAHN tại V-League 2025-2026.

CAHN vẫn dẫn đầu với 35 điểm, hơn nhì bảng Thể Công bốn điểm và thi đấu ít hơn một trận. Trong khi đó, Hà Nội FC trở lại vị trí thứ tư với 24 điểm.

Ở vòng 16, CAHN tiếp tục bước vào trận quan trọng khi làm khách trước đội đứng thứ ba - Ninh Bình - ngày 14/3. Trước đó một ngày, Hà Nội FC tiếp SLNA - đội đã thắng ba trận liền.

Đội hình xuất phát

Hà Nội FC: Quan Văn Chuẩn, Đỗ Duy Mạnh, Phạm Xuân Mạnh, Thành Chung, Công Nhật, Tadeu Adriel, Đỗ Hoàng Hên, Hai Long, Đỗ Hùng Dũng, Văn Quyết, David Fisher

Công an Hà Nội: Nguyễn Filip, Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng, Bùi Hoàng Việt Anh, Cao Pendant Quang Vinh, Lê Văn Đô, Lê Phạm Thành Long, Quang Hải, Stefan Mauk, Leo Artur, Đình Bắc.

Hiếu Lương