Công an Hà Nội sẽ xử lý ngập úng, ùn tắc trong đợt cao điểm ra quân

Trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm lần này, Công an Hà Nội cũng sẽ giải quyết điểm nghẽn về trật tự đô thị, ùn tắc giao thông, ngập úng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Sáng 13/12, trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố, yêu cầu các lực lượng đồng loạt ra quân, phương châm là "cường độ công tác cao hơn, biện pháp quyết liệt, triệt để hơn".

Đợt cao điểm kéo dài từ ngày 15/12 đến hết 16/3/2026, nội dung trọng tâm là tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ Đại hội XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2030, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cùng các sự kiện, lễ hội đầu năm.

Tướng Nguyễn Thanh Tùng đề nghị các đơn vị phải chủ động tấn công tội phạm từ sớm để ngăn chặn từ gốc, không để phạm tội "công khai, trắng trợn, lộng hành", gây bức xúc trong nhân dân.

Cảnh sát ra quân cao điểm trấn áp tội phạm, sáng 13/12. Ảnh: Linh Đan

Ngoài ra, Công an Hà Nội đặt kế hoạch bảo đảm an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của đất nước; hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam. Công an Hà Nội cũng triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm ngăn chặn, xử lý các hoạt động tình báo, gián điệp, khủng bố, kích động biểu tình, bạo loạn.

Ở các lĩnh vực khác, Công an Hà Nội tập trung trấn áp tội phạm có tổ chức, tín dụng đen, tàng trữ vũ khí, gây rối trật tự công cộng, cướp tài sản, trộm cắp. Các nhóm tội phạm về ma túy, kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại cũng được xác định là trọng tâm đấu tranh trong thời gian tới.

Trong lĩnh vực an toàn giao thông, trật tự đô thị, người đứng đầu Công an Thủ đô yêu cầu xây dựng phương án phòng ngừa ùn tắc trong thời gian diễn ra các sự kiện lớn. Công an phối hợp với các đơn vị liên quan sắp xếp trật tự đô thị, quản lý lòng đường, hè phố, xử lý tình trạng chợ cóc, chợ tạm, buôn bán trái phép lấn chiếm lòng đường, hè phố.

Cùng ngày, Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội chính thức vận hành hệ thống 1.837 camera AI tại 195 nút giao thông trọng điểm, phục vụ giám sát, xử lý vi phạm và điều hành tín hiệu giao thông.

Theo Công an Hà Nội, hệ thống camera AI có thể phát hiện tối đa 28 hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông như vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, không thắt dây an toàn khi lái ôtô, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện. Thông tin vi phạm được hiển thị bằng hình ảnh, biển số, thời gian, số lần vi phạm và phân loại theo các trạng thái từ kiểm duyệt đến đã xử lý.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, việc đưa hệ thống camera AI vào hoạt động sẽ góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, hỗ trợ công tác điều hành, giảm ùn tắc và bảo đảm trật tự đô thị, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố thông minh trong thời gian tới.

Xe đặc chủng ra quân trấn áp tội phạm. Ảnh: Linh Đan

Hôm qua, hầu hết công an các địa phương trên cả nước đều đồng loạt tổ chức lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự đợt cao điểm.

Tại TP HCM, toàn bộ lực lượng Công an thành phố và 168 xã phường, đặc khu đồng loạt ra quân trấn áp tội phạm trong 3 tháng, phấn đấu xây dựng "thành phố không ma túy" vào năm 2030. Đợt cao điểm ở các địa phương đều kéo dài từ ngày 15/12 đến 16/3/2026.

