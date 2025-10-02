Công an Hà Nội lần đầu thắng ở Cup châu Á

Hà NộiCông an Hà Nội đánh bại Taipo của Hong Kong 3-0, để lần đầu được ăn mừng chiến thắng tại AFC Champions League (ACL) Two 2025-2026, tối 2/10.

* Ghi bàn: Alves 27’ 32’, Văn Đức 89’

Trước Công an Hà Nội (CAHN), một đại diện Việt Nam khác là Nam Định cũng thắng CLB Hong Kong Eastern 1-0 trên sân khách. Nhưng chiến thắng ấy có phần vất vả và kém thuyết phục hơn.

Tai Po là đương kim vô địch giải Quốc gia Hong Kong, lại sở hữu nhiều ngoại binh. Tính cả cầu thủ nhập tịch Fernando, Taipo có 12 cầu thủ gốc Brazil trong danh sách, cùng tiền đạo Australia James Temelkovski. Đội bước vào sân Hàng Đẫy với bảy ngoại binh và một cầu thủ nhập tịch, cùng ba người khác trên ghế dự bị. Trong khi đó, chủ nhà sử dụng năm ngoại binh Brazil cùng một tiền vệ Australia.

Rogerio Alves (trái) lập cú đúp giúp Công an Hà Nội thắng Tai Po của Hong Kong 3-0 tại lượt trận thứ hai bảng E AFC Champions League Two 2025-2026, trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội ngày 2/10/2025. Ảnh: Hoàng Huynh

10 phút đầu là khoảng thời gian Tai Po cho thấy nguy hiểm. Phút thứ 4, Temelkovski bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số với sút lên trời ở cự ly gần. Ba phút sau, Igor Sartori cũng sút ra ngoài dù có khoảng trống. Sau đó, Patrick Valverde tận dụng sai lầm của Hugo Gomes để bứt tốc nhưng bị Trần Đình Trọng truy cản sát vòng cấm. Đội trưởng CAHN may mắn nhận thẻ vàng. Với lỗi này, trọng tài có thể rút thẻ đỏ khi phía trước chỉ còn thủ môn.

Sau khi vượt qua thời gian khó khăn, CAHN kiểm soát lại thế trận với trình độ kỹ thuật tốt hơn. Đội kiểm soát bóng 65%, tung ra 20 pha dứt điểm với sáu trúng đích và đem về ba bàn thắng.

Phút 23, Stefan Mauk cảnh báo khung thành Tse Ka Wing với pha dứt điểm ở cự ly gần nhưng nhẹ. Bốn phút sau, Leo Artur phất dài từ giữa sân cánh phải cho Lê Văn Đô khống chế một nhịp rồi tâng vào vòng cấm. Bóng qua vị trí của Alan rồi đập đất trước khi Rogerio Alves dứt điểm kỹ thuật qua tầm với thủ môn. Trung vệ Gabriel Moreira băng về nhưng lóng ngóng để bóng chạm ngực vào lưới.

Đến phút 33, tỷ số được nhân đôi. Artur tạt xoát từ cánh phải khiến Gabriel bỏ bóng không dám phá sợ phản lưới. Alves có mặt ở cột xa dứt điểm khiến thủ môn Ka Wing chạm tay vào bóng cũng không ngăn được bàn thua.

Phải đến phút 43, Nguyễn Filip mới phải làm việc vất vả. Cú đá phạt xoáy của Sartori cách khoảng 24 m khiến Filip bắt không dính bóng. Gabriel ập vào dứt điểm liên tiếp hai lần đều bị thủ môn sinh năm 1992 lăn xả giải nguy.

Sang hiệp hai, CAHN buộc phải thay Stefan Mauk từ phút 50 khi tiền vệ này bất ngờ nôn khan. Chủ nhà sau đó nhường thế trận cho đối phương, nhưng Tai Po không tạo ra được sức ép đủ lớn. Ngược lại, đội khách đối mặt nhiều pha phản công nguy hiểm.

Phan Văn Đức (phải) mừng bàn ấn định tỷ số 3-0 cho Công an Hà Nội ở phút 89. Ảnh: Hoàng Huynh

Phút 62, Vitao sút chệch cột trái ở thế trống trải. Bốn phút sau, Artur cứa lòng chệch cột phải. Phút 74, Artur treo bóng cho Alan đánh đầu dội xà ngang, rồi đến Đình Bắc bị đối phương ngăn cú sút cận thành ở phút 80.

Phải đến phút 89, CAHN mới tiếp tục được ăn mừng. Từ quả tạt của Artur biên phải, Alan đánh đầu làm tường cho Phan Văn Đức băng vào sút cận thành ấn định chiến thắng 3-0.

Kết quả này giúp CAHN vươn lên dẫn đầu bảng E với bốn điểm sau hai trận. CLB Australia Macarthur – vừa thắng Bắc Kinh Quốc An 3-0 – có cùng ba điểm như Taipo, nhưng xếp sau do kém hiệu số đối đầu vì thua 1-2 ở lượt ra quân.

Lượt trận thứ ba sẽ diễn ra vào ngày 23/10. CAHN tiếp tục đá sân nhà tiếp đón Macarthur, còn Tai Po đón Bắc Kinh.

Các đội sẽ có quãng nghỉ khoảng hai tuần nhường chỗ cho FIFA days. Sau đó, ngoài trận đấu ở ACL Two, CAHN còn ba trận ở V-League trong tháng này, lần lượt gặp SLNA (18/10, sân khách), Công an TP HCM (27/10, sân nhà) và PVF-CAND (31/10, sân nhà).

Đội hình xuất phát

Công an Hà Nội: Nguyễn Filip, Hugo Gomes, Cao Pendant Quang Vinh (Phạm Minh Phúc 82’), Trần Đình Trọng, Lê Văn Đô (Giáp Tuấn Dương 83’), Lê Phạm Thành Long (Bùi Xuân Thịnh 83’), Stefan Mauk (Phan Văn Đức 50’), Vitao, Leo Artur, Alan Sebastiao, Rogerio Alves (Đình Bắc 67’)

Tai Po: Tse Ka Wing, Lee Lok Him (Michel Renner 39’), Fernando (Chan Siu Kwan 66’), Patrick Valverde (Paulinho 82’), Daciel (Ngan Cheuk Pan 82’), Lee Ka Ho, Igor Sartori, Weverton Rangel, Mikael, Gabriel Moreira, James Temelkovski (Remi Dujardin 82’).

Hiếu Lương