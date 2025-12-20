Công an Hà Nội kích hoạt 'lá chắn thép' chống ma túy

Hà NộiTừ hôm nay, Hà Nội khởi động chiến dịch xây dựng xã phường không ma túy, trong đó lấy "tai mắt nhân dân làm lá chắn thép".

Tại sự kiện diễn ra tối 20/12 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Công an thành phố Hà Nội cũng kích hoạt số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các tố giác về tội phạm ma túy.

Đường dây nóng 0705.13.13.13 sẽ hoạt động 24/7 và cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin người tố giác.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an Hà Nội. Ảnh: Linh Đan

Theo đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an Hà Nội, nhân dân là những người hiểu địa bàn nhất nên đây sẽ là những "tai mắt" không thể thiếu trong công tác phòng chống ma túy. Trong thực tế, nhiều vụ án ma túy lớn, phức tạp đã được triệt phá thành công nhờ "nguồn tin quý giá từ quần chúng nhân dân".

Bởi thế mỗi thông tin, cuộc gọi phản ánh của người dân hoàn toàn có thể ngăn chặn được cả một đường dây buôn hàng trắng, cứu được nhiều bạn trẻ khỏi vòng xoáy nghiện ngập. Công an cam kết sẽ cùng người dân không để ma túy có "đất sống" trong khu dân cư, không để mọi người bị dụ dỗ vào con đường ma túy.

"Một cuộc gọi, một tin nhắn có thể cứu một con người, cứu một gia đình. Từ đó việc ra mắt đường dây nóng là giải pháp cụ thể hóa quyết tâm, biến mỗi người dân thành một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài và mỗi thông tin tố giác là một lá chắn thép bảo vệ cộng đồng", Công an Hà Nội nhấn mạnh.

Ma túy không chỉ là một loại tội phạm nguy hiểm mà còn là nguồn gốc phát sinh của nhiều loại tội phạm khác. Chất cấm này là tác nhân trực tiếp phá hủy sức khỏe con người, làm tan vỡ hạnh phúc gia đình, gây bất ổn xã hội, để lại những hệ lụy nặng nề cho giống nòi, xã hội và tương lai đất nước.

Ngày càng nhiều loại ma túy nguy hiểm xuất hiện. Ảnh: Công an cung cấp

Hiện, cả nước có hơn 413.000 người sử dụng và nghi sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy và bị quản lý sau cai nghiện. Đây được xác định là "nguồn cầu" tiêu thụ ma túy lớn, gây áp lực cho công tác phòng, chống ma túy. Trong số này, tính đến hết ngày 30/6/2025, cả nước có gần 292.000 người chịu sự quản lý của pháp luật về ma túy.

Tổng số bị bắt giữ liên quan ma túy trung bình hàng năm giai đoạn 2020-2024 là hơn 20.000 vụ và hơn 31.000 nghi phạm, hơn 1 tấn heroin, 5 tấn và 5 triệu viên ma túy tổng hợp. Chỉ tính riêng 9 tháng năm 2025, tại Việt Nam đã bắt giữ hơn 19.000 vụ, hơn 37.500 người phạm tội về ma túy; thu giữ gần 3,4 tấn ma túy và hơn 2 triệu viên ma túy tổng hợp, hơn 243 kg heroin, hơn 971 kg cần sa.

Phạm Dự