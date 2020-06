Công an Hà Nội: Không có chuyện giả xe ôm lừa học sinh

Tối 25/6, Công an Hà Nội ra thông báo khẳng định "không có chuyện người lạ giả xe ôm công nghệ để lôi kéo học sinh trước cổng trường THCS Trưng Vương".

Sau khi làm việc với Ban giám hiệu trường THCS Trưng Vương, gia đình học sinh, cùng tài liệu thu thập được, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã làm rõ người tiếp xúc với nữ lái xe ôm công nghệ là một học sinh lớp 6. Khi em này cùng người giúp việc đứng chờ xe bus trên phố Hàng Bài, nữ tài xế xe công nghệ đến hỏi thông tin, không có dấu hiệu đe dọa hay dùng tay kéo.

Sau đó, tài xế đón một học sinh lớp 7 trường THCS Trưng Vương rời đi. Công an quận Hoàn Kiếm đã tiếp xúc với mẹ của học sinh lớp 7 này, được xác nhận đã đặt xe ôm công nghệ để đón con về nhà ở Tây Hồ vào buổi trưa.

Tại cơ quan công an, nữ lái xe công nghệ cho biết do chưa biết mặt học sinh cần đón, chị hỏi em lớp 6 lúc đang chờ xe bus. "Trong quá trình nói chuyện với em này, chị không có hành vi kéo tay, đe dọa hay dụ dỗ. Sau khi hỏi thăm, chị đã tìm được học sinh lớp 7 cần đón và đưa về nhà", thông báo của Công an Hà Nội nêu.

Trước đó, công an quận Hoàn Kiếm nhận được thông báo từ trường THCS Trưng Vương là trưa 23/6, một học sinh lớp 6 đang đứng gần trạm xe bus trước cổng trường chờ người nhà đến đón thì bị một phụ nữ mặc áo xe ôm công nghệ, đi xe máy Honda Wave gọi lên xe với lý do mẹ nhờ đón về. Đúng lúc này người nhà của học sinh đến, kéo lại, nhưng người lạ vẫn cố tình kéo học sinh lên xe. Chỉ khi người nhà hô hoán nhờ trợ giúp xung quanh, đối tượng mới bỏ chạy.

Một ngày sau khi nhận được phản ánh, tối 24/6 Công an thành phố cảnh báo hiện tượng này đến từng quận, khuyến cáo nhà trường tăng cường quản lý học sinh lúc tan học. Công an cũng bố trí lực lượng bảo vệ tại cổng trường vào giờ tan học.

Một số trường học nhận được thông báo từ công an cũng tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn cho học sinh, nhất là giờ tan học.

Thanh Hằng