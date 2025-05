Công An Hà Nội hoàn tiền cho CĐV không được vào sân

Hà NộiDo xuất hiện vé giả, nhiều khán giả không được vào sân xem trận lượt đi chung kết Cup CLB Đông Nam Á giữa Công An Hà Nội và Buriram trên sân Hàng Đẫy tối 14/5.

Khán giả không có chỗ ngồi khi vào sân Hàng Đẫy theo dõi trận chung kết Cup các CLB Đông Nam Á giữa CLB Công An Hà Nội và Buriram United (Thái Lan), tối 14/5. Ảnh: Hiếu Lương

Trước khi trận bắt đầu lúc 19h30, hàng trăm CĐV không thể vào sân. Theo lý giải của Công An Hà Nội, do nhiều người sử dụng vé giả vào sân trước và lý do an ninh, CLB phải đóng cửa. Vì thế, một số khán giả có vé thật đến sân không thể vào trong.

Trong thông cáo đưa ra sau trận, CAHN bày tỏ sự tiếc nuối và xin lỗi về sự cố. Họ sẽ hoàn lại tiền cho những khán giả còn giữ nguyên vé và có thông tin chuyển khoản. Người mua vé qua các ứng dụng nhưng không được vào sân sẽ được tặng một vé miễn phí cho trận đấu tiếp theo của CLB này.

Sân Hàng Đẫy có sức chứa khoảng 22.500 chỗ ngồi, hiện là sân nhà của CAHN và Hà Nội FC. Do ngày càng xuống cấp, Ban tổ chức giải phải hạn chế khán giả vào sân. Một số khán đài không được phép sử dụng. Theo ban tổ chức sân thông báo, đã có 13.890 khán giả được vào sân theo dõi trận chung kết tối 14/5.

Dù được thi đấu trên sân nhà, với hai lần vượt lên dẫn trước, CAHN vẫn bị Buriram United cầm hòa 2-2. Đây là kết quả bất lợi khi đại diện của Việt Nam phải đá chung kết lượt về trên đất Thái Lan ngày 21/5.

Đội vô địch sẽ nhận phần thưởng 500.000 USD, tương đương 13 tỷ đồng.

Đức Đồng