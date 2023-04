Công an Hà Nội - Hải Phòng: Thử thách cho tân binh

Hà NộiĐội bóng tân binh nhiều sao Công an Hà Nội hứa hẹn sẽ gặp nhiều khó khăn khi tiếp đương kim á quân Hải Phòng ở vòng 5 V-League 2023 hôm nay.

CĐV Hải Phòng hô hào nhau cùng lên Hà Nội, muốn "nhuộm đỏ" sân Hàng Đẫy. Công an Hà Nội cũng huy động được lực lượng người hâm mộ hùng hậu tới sân. 8000 vé đã được bán ra, hứa hẹn một trận cầu sôi động hôm nay.

Sau khi thăng hạng, Công an Hà Nội mua sắm rầm rộ nhất trước thềm mùa giải 2023, với hàng loạt hợp đồng "bom tấn" như Phan Văn Đức, Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài... Nhưng cũng vì "thay máu" hàng loạt, tân binh của V-League 2023 chưa có nhiều thời gian để ráp đội hình nhằm tạo ra lối chơi ăn ý. Và do phải liên tiếp đụng các đối thủ sừng sỏ, Công an Hà Nội không đạt kết quả ưng ý giai đoạn đầu. Sau trận ra quân bất ngờ vùi dập Bình Định 5-0, họ liên tiếp thua ĐKVĐ Hà Nội FC 0-2, thua cựu vương Viettel 1-2 rồi chật vật hoà trên sân HAGL.

Công an Hà Nội trong trận hòa trên sân Pleiku ở vòng 4 V-League 2023. Ảnh: Đức Đồng

Giữa lúc Công an Hà Nội gặp khó khăn, các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam lại tạm dừng hơn 40 ngày cho U20 và U23 Việt Nam thi đấu. HLV Paulo Foiani nhờ vậy có thời gian để rèn quân, lắp ghép đội hình. Đội bóng thủ đô trở lại và khởi sắc, với màn ngược dòng thắng 3-1 trên sân Khánh Hòa ở vòng một Cup Quốc gia. Chiến thắng ít nhiều giúp chiếc ghế của HLV Foiani bớt lung lay, bởi trước đó, công ty đại diện của ông Park Hang-seo đã nhắm tới vị trí này.

Tuy nhiên, Công an Hà Nội cũng phải trả giá không rẻ cho trận thắng Khánh Hòa. Phan Văn Đức đứt dây chằng trước đầu gối chân phải, cần phẫu thuật và dự kiến sẽ phải xa sân cỏ khoảng 9 tháng. Ngoài ra, bộ đôi vừa chơi tốt tại Cup Quốc gia là Gia Hưng và Juhvel cũng không thể góp mặt trong trận đấu với Hải Phòng, do chưa đến đợt đăng ký bổ sung cầu thủ thi đấu tại V-League.

Dù thiếu ba cái tên trên, lực lượng của Công an Hà Nội vẫn vượt trội Hải Phòng. Đội bóng đất cảng gây tiếng vang lớn khi về nhì V-League 2023, nhưng lập tức bị "chảy máu" tài năng nghiêm trọng vì không đủ kinh phí để giữ chân các trụ cột như Rimario, Moses, Bùi Tiến Dụng, Châu Ngọc Quang... Hôm nay, Hải Phòng trận này còn mất thêm Lê Mạnh Dũng vì chấn thương ở Cup Quốc gia.

Hải Phòng (đỏ) là một trong những đội sở hữu lối chơi phối hợp đẹp mắt ở V-League. Ảnh: Dụng Công

Tuy nhiên, Hải Phòng vẫn có thể trông đợi ở tài thao lược của HLV Chu Đình Nghiêm. Với lực lượng tầm trung, ông đang giúp Hải Phòng giữ lối chơi phối hợp nhỏ đẹp mắt và khó bị đánh bại. Sau bốn vòng, đội bóng đất Cảng cũng bỏ túi 5 điểm, và chỉ để thua một trận. Vừa qua, tại vòng 1 Cup Quốc gia, dù phải làm khách tại "chảo lửa" Thiên Trường, họ cũng khiến "nhà giàu mới nổi" Nam Định trầy trật mới thắng bằng loạt luân lưu. Sau trận, HLV Vũ Hồng Việt thừa nhận rất nể cách đồng nghiệp Chu Đình Nghiêm xây dựng Hải Phòng, và thừa nhận Nam Định chỉ thắng nhờ thủ môn Nguyên Mạnh xuất sắc, cộng thêm may mắn.

Ngoài trận cầu đinh giữa CAHN và Hải Phòng, hôm nay V-League còn nóng bởi các trận đấu có thể quyết định đỉnh bảng. Nam Định sau khi thoát thua bởi quả phạt 11m tranh cãi ở phút bù giờ với Khánh Hòa đã leo lên dẫn đầu với 9 điểm. Nhưng họ chỉ hơn Bình Định về hiệu số bàn thắng bại và hơn Hà Nội FC cùng Thanh Hoá chỉ một điểm. Vì vậy, đỉnh bảng có thể đổi chủ sau loạt trận chiều 8/4.

Bình Định tiếp Thanh Hoá trên sân Quy Nhơn, và đội thắng sẽ có được vị trí đầu bảng. Bình Định, sau trận ra quân "tai nạn" thua 0-5 trên sân của CAHN, lập tức trở lại cuộc đua khi toàn thắng Khánh Hòa, Bình Dương rồi Đà Nẵng. Tuy nhiên, cả ba đội bóng này đều không mạnh, và Thanh Hóa mới là thử thách thực sự cho đoàn quân của HLV Nguyễn Đức Thắng.

Thanh Hoá, dưới thời HLV Velizar Popov, không còn đá phòng ngự chặt, phản công nhanh bằng những đường bóng dài, mà chủ động phối hợp nhỏ, áp đặt lối chơi. Ngay cả khi gặp ĐKVĐ Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy, họ cũng chơi cách này và đá ngang ngửa đối thủ, hòa 0-0. HLV người Bulgaria còn thổi vào Thanh Hóa tinh thần chiến đấu máu lửa, nên cầu thủ di chuyển, tranh chấp nhiệt huyết suốt cả trận đấu, khiến các đối thủ phải kiêng dè.

Do Bình Định và Thanh Hóa đại chiến, Hà Nội FC có thể thành "ngư ông đắc lợi" trong cuộc đua lên dẫn đầu. Đội bóng thủ đô có phần "dễ thở" dù phải đi làm khách, vì CLB TP HCM đang có phong độ không tốt. HLV Vũ Tiến Thành đặt mục tiêu vào top 5, nhưng khó khăn kinh tế làm sút giảm tinh thần chiến đấu của đội bóng này, họ hiện đứng áp chót khi mới có ba điểm sau 4 trận. Sau quãng nghỉ, tình hình của CLB TP HCM càng khó khăn hơn, tinh thần cầu thủ xuống rất thấp khi họ bị đội ở hạng Nhất là Bà Rịa Vũng Tàu loại khỏi Cup Quốc gia.

Nghĩa Hưng