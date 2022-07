Công an Hà Nội có ba tân Phó giám đốc

Ba người đứng đầu Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng An ninh Kinh tế và Công an quận Nam Từ Liêm được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an thành phố.

Ngày 1/7, theo ủy quyền của Bộ trưởng Công an, trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Hà Nội trao quyết định bổ nhiệm với đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt; đại tá Nguyễn Thanh Hùng, Trưởng phòng An ninh Kinh tế; Đại tá Nguyễn Thành Long, Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm.

Ban Giám đốc Công an Hà Nội chúc mừng ba tân Phó giám đốc. Đại tá Long, Hùng, Hải (mặc lễ phục, từ trái qua phải). Ảnh: Công an Hà Nội

Đại tá Hải, 45 tuổi, từng là Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy. Năm 2018, sau khi sáp nhập hai phòng giao thông, ông được bổ nhiệm làm Trưởng Cảnh sát giao thông đến nay.

Đại tá Long, từng là Trưởng phòng An ninh, tài chính, tiền tệ, sau đó là Trưởng phòng Tham mưu, Công an Hà Nội. Từ năm 2020, ông là Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm.

Đại tá Hùng, có nhiều năm giữ chức Trưởng phòng An ninh kinh tế.

Hiện, Công an Hà Nội có sáu Phó giám đốc gồm: thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, 54 tuổi; thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, 53 tuổi; đại tá Trần Ngọc Dương, 60 tuổi và ba đại tá vừa bổ nhiệm.

Tân Giám đốc Công an Hà Tĩnh, thượng tá Nguyễn Hồng Phong, phát biểu nhận nhiệm vụ sáng 1/7. Ảnh: Công an cung cấp

Tại Hà Tĩnh, sáng nay, thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Công an, đã trao quyết định bổ nhiệm thượng tá Nguyễn Hồng Phong, 43 tuổi, Phó cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an làm Giám đốc Công an tỉnh.

Thượng tá Phong nói vị trí công tác mới là niềm tự hào nhưng trách nhiệm cũng nặng nề. Ông hứa nỗ lực hơn nữa để cùng tập thể Công an Hà Tĩnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao...

Ông Phong, 43 tuổi, quê Phú Thọ, từng kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo tại Cục An ninh nội địa.

Đức Hùng - Phạm Dự