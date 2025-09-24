Công an Hà Nội chật vật hạ CLB Philippines ở Cup Đông Nam Á

Hà NộiBàn ở phút 89 giúp Công an Hà Nội thắng Dynamic Herb Cebu 1-0 ở lượt hai bảng A Cup CLB Đông Nam Á 2025-2026, tối 24/9.

* Ghi bàn: Quang Vinh 89’

Ở lượt ra quân, CAHN thua ngược BG Pathum United 1-2. Trong khi đó, đối thủ từ Philippines cũng thất bại 1-3 trước CLB Singapore Tampines Rovers.

Trên sân Hàng Đẫy tối 24/9, CAHN vắng ba trụ cột vì chấn thương, gồm tiền vệ Nguyễn Quang Hải, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh và Adou Leygley Minh. Vì vậy, cơ hội đá chính đến với trung vệ U23 Việt Nam Phạm Lý Đức, kết hợp với các đàn anh Trần Đình Trọng, Nguyễn Filip, Cao Quang Vinh, Lê Văn Đô. HLV Mano Polking cũng sử dụng toàn bộ 6 ngoại binh. Suất thứ bảy ngồi ghế dự bị thuộc về Brandon Ly – Việt kiều gốc Anh.

Công an Hà Nội (áo đỏ) thắng Dynamic Herb Cebu (áo trắng) 1-0 ở lượt hai bảng A Cup CLB Đông Nam Á 2025-2026, trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội ngày 24/9/2025. Ảnh: Minh Minh

Chủ nhà thể hiện trình độ cao hơn khi kiểm soát bóng 84%, dứt điểm 29 cú với 7 trúng đích. Số đường chuyền của CAHN là 605 cùng tỷ lệ chính xác 88%, còn thông số của Cebu là 115 và 47%. Nhưng các học trò của HLV Polking không dễ tìm được đường vào khung thành thủ môn Rami Jeridi.

CAHN bế tắc trong hơn 40 phút đầu trận, trước khi hậu vệ Kamil Amirul mắc sai lầm mất bóng ở phút 42. Rogerio Alves cướp được rồi bứt tốc vào vòng cấm, nhưng cú đặt lòng chân trái đi chệch cột trái. Hai phút sau, trọng tài chính cho CAHN hưởng phạt đền. Nhưng sau khi VAR can thiệp và xem lại video, ông Ryo Tanimoto rút lại quyết định vì cho rằng bóng mới chạm thân người Anderson Pinto.

Sang hiệp hai, HLV Polking tung tiền vệ Lê Phạm Thành Long và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vào thay Phạm Lý Đức và Stefan Mauk. Hàng công được làm mới, mở ra nhiều cơ hội hơn cho chủ nhà.

Phút 60, từ quả phạt góc phải, Alan Sebastiao đệm ngực cận thành bị thủ môn Jeridi đẩy ra. Vitao băng vào sút bồi bị hậu vệ đối phương ngăn cản. Trên khán đài A, vợ chồng tiền vệ Nguyễn Quang Hải đứng bật dậy chờ ăn mừng nhưng phải nhăn mặt tiếc nuối. Bốn phút sau, Đình Trọng và Vitao phối hợp ăn ý ở biên trái để căng ngang vào trong. Đình Bắc đệm một chạm lại bị Jeridi cản phá. Sau đó, Lê Văn Đô đá bồi ở góc phải chạm mép lưới.

Một phút sau pha bỏ lỡ, CAHN suýt thua bàn. Cebu phối hợp phản công ăn ý để đưa bóng sang biên trái trước khi căng ngang. Tuy nhiên, cú dứt điểm cận thành của Corsame đi chệch cột phải, khiến đội trưởng của Cebu ôm đầu nuối tiếc.

Thống kê trận đấu Công an Hà Nội Đội Dynamic Herb Cebu 84% Kiểm soát bóng 16% 29 (7) Dứt điểm (chính xác) 5 (0) 605 (88%) Chuyền (chính xác) 115 (47%) 7 Phạm lỗi 13 9 Phạt góc 3

Đến phút 79, HLV Polking rút ba ngoại binh Vitao, Rogerio và Alan để thay bằng Phạm Minh Phúc, Trần Đức Nam và Phan Văn Đức. 10 phút sau, điều chỉnh này đã tạo đột biến. Từ quả tạt cánh phải, Văn Đức tung người vô-lê dội cột trái. Đức Nam đá bồi bị Jeridi cản phá, nhưng Cao Quang Vinh ập vào cướp bóng trước khi thủ môn khách ôm gọn. Hậu vệ Việt kiều Pháp mất hai nhịp để đưa bóng vào lưới.

Bàn thắng ở phút cuối giúp CAHN giải tỏa căng thẳng. Các thành viên ở khu kỹ thuật ném chai nước lên trời, rồi chạy về góc khán đài A để chia vui với Quang Vinh.

Ở hai trận còn lại của bảng A, BG Pathum United hòa Buriram United 2-2, còn Selangor thắng Tampines Rovers 4-2. Kết quả này giúp Selangor dẫn đầu với 4 điểm, bằng BG Pathum nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại (+2 so với +1). CAHN có ba điểm và hiệu số 0, bằng Tampines Rovers, nhưng xếp thứ tư do kém số bàn thắng (2 so với 5). Trong khi đó, ĐKVĐ Buriram đứng thứ 5 với hai điểm, còn Cebu xếp cuối chưa giành điểm.

Lượt trận ba sẽ diễn ra vào ngày 3/12. Buriram tiếp CAHN, tái hiện chung kết mùa trước, còn Tampines Rovers và Cebu lần lượt đón BG Pathum và Selangor.

Đội hình thi đấu

Công an Hà Nội: Nguyễn Filip, Hugo Gomes, Trần Đình Trọng, Phạm Lý Đức (Đình Bắc 46’), Lê Văn Đô, Cao Pendant Quang Vinh, Vitao (Phạm Minh Phúc 79’), Stefan Mauk (Lê Phạm Thành Long 46’), Rogerio Alves (Trần Đức Nam 79’), Alan Sebastiao (Phan Văn Đức 79’), Leo Artur

Dynamic Herb Cebu: Rami Jeridi, Noah Leddel, Bryan Villanueva (Khudoidodzoda 59’), Amanhomm Khamis, Anderson Pinto, Roberto Corsame, Daniel Gadia, Kamil Amirul (Broce 90’+2), Rico Andes (Borlongan 90’+1), Esrom Paulos (Rosquillo 75’), Marius Kore (Victor Cabral 75’).

Hiếu Lương