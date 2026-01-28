Công an Hà Nội bị loại sớm ở Cup Đông Nam Á

MalaysiaNhững sai lầm ở hàng thủ khiến Công an Hà Nội (CAHN) thua Selangor 0-2 ở lượt áp chót bảng A, hết hy vọng đi tiếp ở Cup CLB Đông Nam Á 2025-2026, tối 28/1.

*Ghi bàn: Faisal Halim 60' & 69'

Trong hai trận còn lại của bảng A cùng diễn ra hôm nay, BG Pathum United thắng Dynamic Herb Cebu 2-0, Buriram United thắng Tampines Rovers 4-0. Kết quả này giúp Selangor dẫn đầu với 8 điểm, BG Pathum United với 7 điểm xếp thứ hai. Buriram United và Tampines Rovers có cùng 6 điểm xếp các vị trí tiếp theo. CAHN rơi xuống thứ năm khi chỉ có 4 điểm. Cebu đứng cuối, chỉ có 1 điểm.

Ở lượt cuối ngày 4/2, CAHN về sân nhà tiếp Tampines Rovers, Selangor tiếp tục đá sân nhà gặp BG Pathum, còn ĐKVĐ Buriram gặp Cebu.

Nhưng với cục diện hiện tại, đại diện Việt Nam đã hết hy vọng đi tiếp. Ngay cả khi thắng Tampines, CAHN vẫn kém BG Pathum ở hiệu số đối đầu (thua 1-2). Trong trường hợp CAHN hạ Tampines, còn BG Pathum thua và Buriram hòa, đội vẫn bị loại vì chỉ hòa Buriram 1-1, nhưng Buriram lại hòa BG Pathum 2-2.

Làm khách tại Malaysia hôm nay, CAHN có Đoàn Văn Hậu và Bùi Hoàng Việt Anh trở lại ở hàng thủ. Nhưng tiền đạo Nguyễn Đình Bắc lại vắng mặt, trong khi hai ngôi sao tấn công khác là Leo Atur và Phan Văn Đức chỉ dự bị.

Do V-League tạm nghỉ hai tháng qua, nhường chỗ cho SEA Games 33 và U23 châu Á, CAHN không có các trận chính thức, mà chỉ đá giao hữu để duy trì trạng thái. Đội khách gặp khó khăn ngay khi nhập cuộc. Ngược lại, với ba tuyển thủ quốc gia Malaysia và các nội binh chất lượng, Selangor tấn công dồn dập, khoét vào vị trí của Việt Anh và Đoàn Văn Hậu. Ngay phút thứ 2, Văn Hậu mất bóng vào chân Hugo Gomes - tiền đạo sau đó vượt qua cả thủ môn Filip Nguyễn, nhưng một cầu thủ CAHN khác kịp thời bọc lót. Hai phút sau, lại là Văn Hậu để Alvin Fortes vượt qua rồi dứt điểm vào góc gần nhưng chệch cột.

Hàng thủ CAHN (áo xanh) gặp khó khăn trước sức tấn công của chủ nhà Selangor tại lượt thứ 4 bảng A Cup CLB Đông Nam Á 2025-2026, tối 28/1. Ảnh: Selangor FC

Trong khi Selangor giữ được lối chơi kết dính và tốc độ, CAHN lại lạc nhịp giữa các tuyến. Quang Hải mất cảm giác bóng sau thời gian không thi đấu thường xuyên. Anh không thể giữ nhịp, phát động tấn công cho Alan ở phía trên. Cơ hội nguy hiểm nhất đội khách tạo ra trong hiệp một là cú cứa lòng trong tư thế thoải mái ở vòng cấm của Rogerio Alves, nhưng bóng đúng vị trí thủ môn Al Hafiz.

Selangor tấn công dồn dập, nhưng các chân sút lại thiếu sắc bén. Phút 34, Chrigor đối mặt thủ môn Filip Nguyễn rồi sút vọt xà. Đến phút 45, Diarra bật cao đánh đầu ở cự ly gần, nhưng cũng không thắng được thủ môn CAHN.

Đầu hiệp hai, đại diện Việt Nam bất ngờ tăng tốc với các pha hãm thành liên tục. Đội suýt mở tỷ số ở phút 50 khi trung vệ Việt Anh tham gia đá phạt góc rồi, anh xoay người vô lê bóng sống trong vòng cấm, khiến thủ môn Al Hafiz phải vất vả bay người cản phá.

Khi đang có thế trận tốt, HLV Polking tung tiền đạo Leo Atur vào sân để gia tăng sức ép. Nhưng họ lại nhận ngay cú hồi mã thương ở phút 60 khi tiền đạo Fortes xâm nhập vòng cấm, dễ dàng ngoặt bóng loại Văn Hậu rồi dứt điểm chìm hiểm hóc. Thủ môn Nguyễn Filip đổ người chặn được cú sút, nhưng khi bóng bật ra và đội trưởng Faisal Halim sút bồi cận thành mở tỷ số cho chủ nhà.

Cầu thủ chủ nhà Selangor thoải mái tranh bóng với CAHN ở lượt thứ 4 bảng A Cup CLB Đông Nam Á 2025-2026, tối 28/1. Ảnh: Selangor FC

CAHN đang đứng thứ tư bảng A, và nếu tiếp tục để thua, họ sẽ gặp khó trong cuộc đua vào bán kết. Do đó, HLV Polking tiếp tục tung ngôi sao tấn công Phan Văn Đức vào sân để tìm bàn gỡ. Nhưng ngay khi vừa vào sân ở phút 69, Văn Đức lại để mất bóng bên sân nhà tạo điều kiện cho đối phương tấn công. Faisal Halim, trong tư thế thoải mái, sút xa hiểm hóc hạ gục Filip Nguyễn lần thứ hai.

Với cách biệt an toàn, Selangor chuyển sang đá phòng ngự phản công. Họ tiếp tục tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm, nhưng không thể có thêm bàn thắng. Ngược lại, CAHN rất nỗ lực, nhưng không thể xuyên mành lưới đối phương. Cơ hội tốt nhất đến với họ ở phút 80, nhưng Phan Văn Đức lại sút vào tay thủ môn đối thủ.

Đội hình ra sân:

Selangor: Kalamullah Al Hafiz, Quentin Cheng, Abualnadi, Ankrah, Mamadou Diarra, Faisal Halim, Al Rawabdeh, Hugo Boumous, Alvin Fortes, Nooa Laine, Chrigor

CAHN: Filip Nguyễn, Việt Anh, Văn Hậu, Hugo Gomes, Quang Vinh, Quang Hải, Stefan Mauk, Rogerio Alves, Vitao, Văn Đô, Alan

Đức Đồng