Công an Hà Nội bị loại ở Cup C2 châu Á

SingaporeCông an Hà Nội thua Tampines Rovers 1-3 ở lượt về, chung cuộc là 1-6, nên bị loại khỏi vòng 1/8 AFC Champions League Two 2025 2026.

*Ghi bàn: Higashikawa 36’ 60’, Buhagiar 79’ – Alan 77’.

CAHN từng đặt một chân vào tứ kết, khi thắng Tampines Rovers 4-0 ở lượt đi trên sân Hàng Đẫy. Tuy nhiên, do sử dụng cầu thủ không đủ tư cách thi đấu, họ bị xử thua 0-3.

Trước trận lượt về hôm nay, HLV Mano Polking thừa nhận sai lầm lớn của CLB, nhưng vẫn quyết tâm cùng các học trò vượt khó. Điều nhà cầm quân Brazil lăn tăn nhất là tinh thần của các cầu thủ. "Việc ghi thêm ba hay bốn bàn khi bị dẫn 0-3 sẽ khác với việc đang hòa 0-0", ông cho hay.

Nguyễn Quang Hải (số 19) và các đồng đội chuẩn bị khởi động trước khi thua Tampines Rovers 1-3 ở lượt về vòng 1/8 AFC Champions League Two 2025-2026, trên sân Jalan Besar ở Singapore ngày 18/2/2026. Ảnh: Công an Hà Nội FC

Những lo ngại ấy thật sự đã xảy ra trên sân Jalan Besar. CAHN sử dụng cả sáu ngoại binh, kiểm soát bóng gần 75% và tung ra số đường chuyền gần gấp bốn lần chủ nhà, nhưng các pha phối hợp cuối cùng thiếu điểm nhấn và thường bị chặn đứng bởi một hàng thủ lùi sâu. Họ còn thiếu may mắn, trước khi bị một Tampines thoải mái tinh thần trừng phạt bằng những đòn phản công sắc bén.

Phút thứ 5, Trent Buhagiar bứt tốc vượt qua Hugo Gomes ở biên trái, rồi vẩy má ngoài chân phải vào trong. Nguyễn Filip băng ra sát vạch 16m50 ngăn chặn. Bóng bật ra đúng tầm Buhagiar băng vào, rồi lừa qua Filip nhưng cú sút trước khung thành trống lại chệch cột trái.

Sau 30 phút bế tắc, HLV Polking làm mới hàng công khi tung Nguyễn Đình Bắc vào thay Vitao. Hiệu quả chưa tới thì bàn thua đến ở phút 36. Sau pha phối hợp biên trái, Shah Shahiran tạt vào giữa vòng cấm để Hide Higashikawa bay người đánh đầu. Bóng đập mép trong cột phải khiến Filip bay hết cỡ không thể cứu thua.

Sang hiệp hai, CAHN chơi tất tay khi đưa Lê Văn Đô vào thay Hugo Gomes. Ba phút sau, chính Văn Đô châm ngòi bằng đường chuyền vào vòng cấm. Cao Pendant Quang Vinh nhả ra vừa đủ để Đình Bắc chuyền tới cột xa, nhưng Alan Grafite băng vào chậm một nhịp.

Tampines Rovers Đội Công an Hà Nội 24% Kiểm soát bóng 76% 7 (5) Dứt điểm (trúng đích) 18 (2) 186 (62%) Chuyền (chính xác) 584 (87%) 1 Phạt góc 8 8 Phạm lỗi 13 3 (0) Thẻ vàng (đỏ) 2 (1)

Khi sự hứng khởi đang xuất hiện, khó khăn lại chất chồng với đại diện Việt Nam. Phút 53, Leonardo Artur vung tay về sau trúng mặt Yuki Kobayashi. Ban đầu, trọng tài Kim Yu-jeong rút thẻ vàng, nhưng đổi thành đỏ sau khi tham khảo VAR và trực tiếp xem lại video sau đó hai phút. Sau đó, nữ trọng tài người Hàn Quốc có hiệp hai vất vả với thêm bốn lần tham khảo VAR, cùng phân xử những va chạm giữa cầu thủ hai đội.

Phút 56, ban huấn luyện CAHN bật lên ăn mừng sau khi Đình Bắc xử lý táo bạo thành bàn. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Sau khi xem lại video, trọng tài Kim xác định Rogerio Alves đã phạm lỗi với Jacob Mahler, sau đó Quang Hải mới có bóng phản công để kiến tạo cho Đình Bắc. Ngay sau đó, Tampines nhân đôi cách biệt và vẫn là Higashikawa với cú sút xa trước vòng cấm vào góc thấp trái.

Phải đến phút 77, CAHN mới có bàn gỡ trên chấm phạt đền nhờ công Alan. Trước đó, VAR cũng phải can thiệp để giúp trọng tài Kim xác định Alan đã bị Mahler đá vào chân từ phía sau trong vòng cấm. Tuy nhiên, niềm vui với CAHN vẫn rất ngắn. Hai phút sau, Higashikawa chọc khe cho Buhagiar phá bẫy việt vị vào vòng cấm, rồi đặt lòng chân phải vào góc thấp phải ấn định tỷ số 3-1.

CAHN đã không thể vượt qua thử thách, sau sai lầm lớn về mặt hành chính. Các cầu thủ cũng không thể hiện được sự bình tĩnh và tinh thần chiến đấu như kỳ vọng, để rồi phải rời sân trong những cái cúi đầu và nỗi buồn. Trong khi đó, Tampines viết tiếp hành trình cổ tích tại ACL Two, chủ yếu dựa vào lối chơi phòng ngự phản công, cùng cả may mắn và tận dụng tốt sai lầm của đối thủ.

Thất bại này khiến CAHN chỉ còn một mặt trận là V-League. Trước đó, họ lần lượt bị loại ở vòng 1/8 Cup Quốc gia, vòng bảng Cup CLB Đông Nam Á và giờ là vòng 1/8 ACL Two.

Việt Nam cũng không còn đại diện ở ACL Two, sau khi Nam Định dừng bước từ vòng bảng.

Đội hình xuất phát

Tampines Rovers: Kasey Rogers, Shuya Yamashita, Jacob Mahler, Irfan Najeeb, Takeshi Yoshimoto, Trent Buhagiar, Seiga Sumi, Shah Shahiran, Yuki Kobayashi, Koya Kazama, Hide Higashikawa

Công an Hà Nội: Nguyễn Filip, Hugo Gomes, Bùi Hoàng Việt Anh, Đoàn Văn Hậu, Cao Pendant Quang Vinh, Quang Hải, Vitao, Rogerio Alves, Alan Grafite, Leonardo Artur.

Hiếu Lương